Robo en El Salitre, Bogotá: delincuentes quedaron captados en vídeo

En la tarde de este miércoles se registró un robo en inmediaciones del centro comercial Gran Estación, en el occidente de Bogotá. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a un ciudadano y, bajo intimidación, lo despojaron de sus pertenencias.

Según las autoridades, el afectado llevaba una cadena de oro que fue hurtada por los delincuentes. La Policía indicó que los dos hombres, sin importar la presencia de varios niños en el lugar, intimidaron al ciudadano con un arma de fuego para obligarlo a entregar la joya, luego de que este opusiera resistencia en un primer momento.

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La víctima manifestó que no presentaría una denuncia ante las autoridades y que no se trató de un fleteo, sino de un robo.

Al parecer, estos sujetos serían los mismos individuos que hurtaron a los ocupantes de una camioneta en la localidad de Usaquén días atrás, ya que la motocicleta tendría, aparentemente, la misma placa GXR10H, según quedó registrado en un video grabado por un ciudadano que captó la huida cuando los ocupantes de este vehículo cometieron el delito.