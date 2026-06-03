Capturan en flagrancia a presunto “pinchallantas” en el centro de Bogotá

En las últimas horas, uniformados de la Policía de Tránsito de Bogotá, durante un procedimiento realizado en la calle 4 con carrera 30, encontraron a un hombre que se movilizaba en motocicleta y que llevaba un objeto cortopunzante en uno de sus pies y que se movilizaba en motocicleta.

Al parecer, el hombre sería uno de los llamados “pinchallantas” que operan en diferentes vías de la capital. Sin embargo, tras verificar sus antecedentes y la documentación de la motocicleta, las autoridades no encontraron ningún requerimiento judicial ni reporte en su contra.

De acuerdo con la Policía, en el momento del procedimiento no se presentó ninguna víctima ni ciudadano a interponer una denuncia o reclamación relacionada con los hechos, por lo que no fue posible adelantar un proceso de judicialización.

Ante las constantes denuncias sobre esta modalidad delictiva, la Secretaría de Seguridad de Bogotá ha intensificado los operativos contra establecimientos presuntamente relacionados con esta actividad.

Según cifras entregadas por las autoridades, se han realizado 137 intervenciones que han permitido el cierre temporal de 112 montallantas señalados por irregularidades.