Problemas de movilidad en Bogotá y Cundinamarca por accidentes de tránsito

Bogotá D.C

En la tarde de este miércoles 15 de julio se presentaron varios siniestros viales que complicaron aún más la movilidad en Bogotá y en las carreteras de Cundinamarca.

Accidente en Usaquén

El primero se presentó en el norte de la ciudad, en la Carrera 7 con Calle 141A, sentido norte-sur, en el que un automóvil chocó contra una pared de un conjunto residencial.

Este hecho ocurrió a las 3 de la tarde y lo que informan las autoridades es que el vehículo de placas PHK674 era conducido por una mujer de 79 años y también estaba de copiloto un hombre de 83 años.

De acuerdo con las primeras hipótesis, las causas del siniestro serian un exceso de velocidad, en el que “la conductora pierde el control, impactando contra el muro de un conjunto residencial”, según el reporte.

Los dos ocupantes del carro resultaron heridos, hasta el momento se desconoce de su estado, por lo que fueron trasladados a la Clínica Santafé.

Accidente en Cundinamarca

Al mismo tiempo que ocurría el accidente en Bogotá, se presentaba otro en la vía Siberia-Funza, en el sector del Parque Empresarial San Antonio, que habría dejado una persona muerta.

Debido a esta emergencia, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó fuerte congestión vehicular en la Autopista Medellín que también afectó el tráfico en la salida de la ciudad por la calle 80.

Transmilenio también reportó afectaciones. Las rutas zonales de la calle 80 tuvieron que tomar desvíos por la Avenida Ciudad de Cali, la ruta alimentadora 1-8 por la congestión en la vía dejó de operar y la ruta dual D81 tuvo que realizar retornos en el Portal 80.

Suspensión de Transmilenio en la troncal Américas

A las 6:20 de la tarde, Transmilenio informó otra afectación en su sistema en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida de las Américas, sentido sur-oriente, debido a ”una novedad operativa”.

Los buses tuvieron que salir al carril mixto y la estaciones de Transmilenio como TV-86, Banderas y Mandalay dejaron de operar temporalmente hacia el oriente, mientras se solucionaba el problema.