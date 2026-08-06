Secretaría de Movilidad de Bogotá implementará plan especial por puente festivo: así va a funcionar

La Secretaría de Movilidad de Bogotá activará un plan especial para gestionar el alto flujo vehicular en los principales corredores de ingreso y salida de la ciudad durante el puente festivo de la Batalla de Boyacá.

Según la entidad, al tratarse de un festivo atípico, la dinámica de los desplazamientos será diferente a la de otros fines de semana con puente.

Se espera que la salida de viajeros comience de forma gradual desde la tarde del jueves y continúe durante la mañana del viernes. En cuanto al regreso, el mayor flujo de vehículos está previsto para el domingo 9 de agosto.

Más información Pico y placa regional el lunes 18 de mayo en Bogotá: Hay restricción para el puente festivo

En este puente festivo se proyecta que 1.122.577 vehículos salgan de Bogotá y 1.013.096 ingresen. Para atender esta demanda, la Secretaría Distrital de Movilidad desplegará un operativo con Agentes Civiles de Tránsito, Guías de Movilidad, Gerentes en Vía y Policía de Tránsito, quienes realizarán monitoreo permanente y gestión del tráfico en los corredores de ingreso y salida de la capital.

Lea también: Secretaría de Movilidad de Bogotá investiga filtración de base de datos de la entidad

Como parte del Plan Éxodo y Retorno, se implementarán ajustes en los tiempos semafóricos en los corredores con mayor demanda, supervisión permanente en puntos estratégicos y coordinación con autoridades regionales, alcaldías de municipios vecinos y concesionarios viales para facilitar los desplazamientos y responder oportunamente ante cualquier novedad.

El domingo se activarán algunas medidas especiales como intermitencias semafóricas en la Autopista Sur y el reversible de la Carrera Séptima, entre las calles 245 y 183.

Más información Secretaría de Movilidad de Bogotá colaborará con la Contraloría por presuntas pérdidas millonarias

Pico y placa regional

Para facilitar el regreso de los viajeros y evitar congestiones en los accesos a la ciudad, el próximo domingo 9 de agosto estará vigente el pico y placa regional para todos los vehículos que ingresen a Bogotá por los nueve corredores de entrada.

La medida funcionará así: entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8.

Entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche será el turno para los vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

La restricción aplicará en corredores como: la Autopista Norte, la Autopista Sur, la calle 13, la calle 80, Avenida Carrera Séptima, Avenida Boyacá (vía al Llano), vía Suba– Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

Por último, la entidad hace un llamado a proteger a los actores viales más vulnerables, los cuales son: motociclistas, ciclistas y peatones, en el que prime el respeto y el cuidado de la vida en las vías.