Admiten demanda que busca que toallas higiénicas puedan ser cubiertas por el sistema de salud
La imposibilidad de acceder a estos productos de cuidado menstrual constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud para las mujeres.
El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada por el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, contra el Ministerio de Salud. El alto tribunal dispuso notificar al ministro y le otorgó a la cartera un plazo de 30 días para contestar, proponer excepciones o solicitar pruebas.
Así las cosas, la demanda de Sastoque busca que se puedan entregar estos productos de salud menstrual, especialmente a mujeres en condición de vulnerabilidad.
Según la argumentación de la demanda del concejal Sastoque, la exclusión vulnera el derecho fundamental a la salud y el principio de integralidad, al desconocer que las toallas higiénicas son un insumo indispensable para mujeres con diagnósticos médicos como endometriosis, desórdenes de tiroides o hemorragias, entre otras condiciones.
“No puede ser que en pleno 2026 el cuidado menstrual siga tratándose como un lujo y no como lo que es: una necesidad de salud. Presentamos esta demanda porque ninguna mujer debería elegir entre comprar toallas higiénicas o comprar comida, y hoy el Consejo de Estado decidió aceptar esta demanda”, dijo Julián Sastoque, concejal de Bogotá.
El proceso se apoya en cifras del DANE: en promedio, el 11% de las mujeres en el país reportó dificultades económicas para adquirir insumos menstruales entre 2021 y 2023, y un 1,8% ha debido recurrir a telas, papel higiénico u otros materiales no adecuados para gestionar su menstruación.
Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...