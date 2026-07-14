Carlos Fernando Galán se reunió con el alcalde de Nueva York: estos fueron los temas clave

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en el marco de la décima cohorte del programa de liderazgo para alcaldes de la Harvard Kennedy School, desarrollado en alianza con Bloomberg Philanthropies.

El encuentro hizo parte de una iniciativa que reúne a alcaldes de 46 ciudades de 15 países con el propósito de fortalecer sus capacidades de liderazgo, intercambiar experiencias y conocer herramientas innovadoras para enfrentar los principales desafíos urbanos.

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Seguridad, movilidad y primera infancia, entre los temas abordados

Tras la reunión, Galán informó que ambos mandatarios dialogaron sobre los retos comunes que enfrentan Bogotá y Nueva York, entre ellos la atención a la primera infancia, la seguridad, la gestión del tráfico, la vivienda y el desarrollo de un sistema de transporte integrado entre el metro y los buses.

“Buen encuentro. Seguiremos compartiendo experiencias en beneficio de Bogotá y Nueva York”, señaló el alcalde de Bogotá a través de sus redes sociales.

Programa de liderazgo para alcaldes en Harvard

La décima cohorte del programa de liderazgo de la Harvard Kennedy School busca fortalecer la gestión de los gobiernos locales mediante el intercambio de experiencias entre alcaldes de diferentes países y el desarrollo de estrategias innovadoras para mejorar los resultados en sus ciudades.

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La participación de Carlos Fernando Galán en este espacio hace parte de una agenda de cooperación internacional enfocada en conocer experiencias exitosas que puedan contribuir al desarrollo de políticas públicas para Bogotá.