¿Qué le espera a Bogotá en temas de seguridad con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella?

Secretario de Seguridad de Bogotá y ministro designado de Seguridad. Fotos: Suministrada / (Cortesía: Defensores de la patria)

¿Vive en Bogotá y está cansado de la inseguridad? Ese, precisamente, ese será uno de los temas que va a trabajar el Distrito con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Son muchos frentes, pero lo que veo, sobre todo, es una disposición al diálogo, diálogo, a construir colectivamente, y a, en cierta forma, cumplir la expectativa del ciudadano, que, independientemente de diferencias entre nivel local y nacional, está esperando que nos articulemos para producir resultados y resolver esos problemas”, dijo el alcalde Galán que ha demostrado disposición para trabajar con el nuevo Gobierno.

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Quién va a controlar todo este segmento de seguridad será el secretario César Restrepo quien ya tiene listo en su agenda los objetivos: mayor control migratorio, mayor capacidad operativa y también, por supuesto, controlar el hurto en la ciudad.

“Lo más importante es que el nivel nacional y el nivel local vuelvan a trabajar de manera conjunta en una sola idea, derrotar el crimen, debilitar la violencia y recuperar la confianza de los ciudadanos a través de un imperio de la ley más robusto”, dijo restrepo a Caracol Radio,

Y agregó, “también la transformación de la política criminal. La política criminal debe estar enfocada en derrotar el delito. Esa es una debilidad histórica de Colombia, y este nuevo Gobierno Nacional tiene la oportunidad de hacer de la política criminal la hoja de ruta del debilitamiento de delitos, que, como el hurto, afectan a todos los ciudadanos y por décadas no han tenido una respuesta del estado exitosa en disminuir su incidencia y en castigar a los responsables”.

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El fin último de todo esto según el secretario Restrepo es la eliminación de la violencia.

“Trabajando en todos los frentes anteriores, seguramente vamos a llevar la violencia a mínimos históricos, y eso es lo que están esperando los colombianos. La violencia es el resultado de la falta de aplicación de la ley. Seguridad, paz, tranquilidad para los ciudadanos, es un país donde la ley se hace cumplir y se cumple”, concluyó.