Las versiones de Caracol Televisión y MinTrabajo sobre pruebas del caso Jorge Alfredo Vargas
El Ministerio de Trabajo confirmó que remitió a la Fiscalía General que “la misma Caracol nos entregó” en medio de la investigación al presentador Jorge Alfredo Vargas
Las versiones de Caracol Televisión y MinTrabajo sobre pruebas del caso Jorge Alfredo Vargas
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El proceso penal contra el periodista y expresentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas, acusado de presunto acoso sexual, ha dado un giro inesperado.
De acuerdo con lo revelado por el Reporte Coronell, tres de las cuatro presuntas víctimas enviaron una carta a la fiscal del caso, Patricia Hernández Zambrano, manifestando su voluntad de no declarar en un eventual juicio y renunciando a ser representadas.
El Reporte Coronell: La razón por la que 3 de las 4 presuntas víctimas de Jorge Alfredo Vargas no quieren que haya juicio
Las presuntas víctimas aclararon que nunca interpusieron una denuncia penal, sino que presentaron una queja laboral dentro de Caracol Televisión. Frente a esto, el Ministerio de Trabajo realizó una inspección técnica y sostuvo que su rol dentro de la investigación se limitó a las visitas y la información fue manejada bajo reserva. La Fiscalía General de la Nación conformó un grupo especial que imputó cargos a Vargas, que no fueron aceptados por el presentador.
Las versiones de Caracol Televisión y el MinTrabajo
A través de una carta conocida por Caracol Radio, el Canal Caracol acusó formalmente al Ministerio de Trabajo de filtrar información reservada, realizar grabaciones no autorizadas a sus empleados y dar un “uso político” a las inspecciones.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...