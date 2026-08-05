El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las versiones de Caracol Televisión y MinTrabajo sobre pruebas del caso Jorge Alfredo Vargas

El proceso penal contra el periodista y expresentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas, acusado de presunto acoso sexual, ha dado un giro inesperado.

De acuerdo con lo revelado por el Reporte Coronell, tres de las cuatro presuntas víctimas enviaron una carta a la fiscal del caso, Patricia Hernández Zambrano, manifestando su voluntad de no declarar en un eventual juicio y renunciando a ser representadas.

El Reporte Coronell: La razón por la que 3 de las 4 presuntas víctimas de Jorge Alfredo Vargas no quieren que haya juicio

Las presuntas víctimas aclararon que nunca interpusieron una denuncia penal, sino que presentaron una queja laboral dentro de Caracol Televisión. Frente a esto, el Ministerio de Trabajo realizó una inspección técnica y sostuvo que su rol dentro de la investigación se limitó a las visitas y la información fue manejada bajo reserva. La Fiscalía General de la Nación conformó un grupo especial que imputó cargos a Vargas, que no fueron aceptados por el presentador.

Las versiones de Caracol Televisión y el MinTrabajo

A través de una carta conocida por Caracol Radio, el Canal Caracol acusó formalmente al Ministerio de Trabajo de filtrar información reservada, realizar grabaciones no autorizadas a sus empleados y dar un “uso político” a las inspecciones.

Noticia en desarrollo

Escuche la noticia en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:43 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: