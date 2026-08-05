Secretaría de Movilidad de Bogotá lanzó iniciativa en el Día del Taxista: Conozca de qué se trata

En el Día del Taxista que se celebra el 5 de agosto, la Secretaría de Movilidad inició la entrega de códigos QR para instalarse en los taxis de Bogotá.

Esta nueva herramienta hace parte de”Mi Movilidad a un Clic", la plataforma digital de la Secretaría de Movilidad que busca acercar la información a la ciudadanía.

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A través de esta iniciativa, los usuarios podrán verificar en tiempo real que tanto el vehículo como el conductor estén autorizados para prestar el servicio, fortaleciendo la confianza, la seguridad y la transparencia en la prestación del transporte.

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Al escanear el código QR, los pasajeros podrán consultar la información del vehículo y del conductor autorizado, confirmar que el servicio es legal y acceder a un canal directo para calificar el servicio o reportar cualquier novedad durante el viaje.

Como parte de esta primera etapa, los códigos QR serán instalados en las ventanas traseras de los taxis, para que los pasajeros puedan escanearlos fácilmente antes o durante el viaje.

En una segunda fase, el código hará parte de la tarjeta de operación del vehículo, consolidando esta herramienta como un mecanismo permanente de verificación del servicio.

“Hoy, en su día, reconocemos su compromiso y damos un paso más hacia un servicio más confiable, seguro y cercano para todos los ciudadanos”, señaló la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortíz.

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Durante la primera jornada de implementación, la Secretaría de Movilidad entregó los códigos QR a taxistas que prestan servicio en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Terminal de Transporte El Salitre y las principales zonas de rumba de Bogotá.

Estos puntos fueron priorizados por concentrar diariamente a miles de usuarios y hacer parte de las estrategias del Distrito para fortalecer la seguridad en la prestación del servicio de taxi.