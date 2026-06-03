Alcalde Galán se reunió con la presidenta de la Corte Constitucional: ¿de qué hablaron?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió en las últimas horas con la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses. Según explicó el mandatario, el encuentro se dio con el propósito de seguir trabajando de manera articulada en beneficio de la capital del país.

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Galán explicó que fue por invitación de Meneses que se dio este encuentro. “Una vez más, le reiteré a la presidenta de la Corte todo nuestro apoyo a la Rama Judicial y nuestro respeto por las decisiones de la Corte Constitucional”, aseguró el mandatario a través de una publicación en X.

Asimismo, afirmó que conversaron sobre el programa de formación de la Constitución para niños. “Hicimos seguimiento a las causas de tutela de la ciudad y las estrategias para el cumplimiento de tutelas en Bogotá”, añadió el alcalde, quien también aseveró se habló de los avances en el deshacinamiento en los centros de detención transitoria en Bogotá.

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Finalmente, Galán indicó que “nada ni nadie en Colombia está por encima de la Constitución”. Cabe mencionar que el alcalde Galán ha criticado el sistema judicial en Colombia y ha rechazado que delincuentes queden en libertad por cuenta de las decisiones de jueces de la República.