Lanzaron nueva plataforma para atletas de Bogotá: así va a funcionar

En el marco de la celebración de los 488 años de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Catastro presentó Bogotá Running, una plataforma diseñada para reunir en un solo lugar la información que necesitan los aficionados al running, desde quienes apenas comienzan hasta corredores con experiencia.

La herramienta disponible de manera gratuita, busca fortalecer la cultura del deporte, fomentar hábitos de vida saludable y conectar a la comunidad runner de la capital mediante herramientas que facilitan la planificación de entrenamientos y recorridos por la ciudad.

La plataforma organiza la información en un mapa interactivo, lo cual permite a los usuarios consultar de manera sencilla rutas recomendadas, escenarios deportivos, carreras y eventos relacionados con el running.

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¿Qué ofrece Bogotá Running?

Entre las principales herramientas del sitio se encuentran la ubicación de pistas y escenarios deportivos del Distrito para correr, un calendario con carreras y eventos, además de información sobre clubes de running, entrenamientos y datos de contacto.

Uno de los principales atractivos de la plataforma es que también incorpora mapas de lluvia y temperatura en tiempo real, lo que permite a los corredores conocer las condiciones climáticas antes de salir a entrenar.

Además, la información se actualiza de forma permanente gracias al trabajo conjunto entre entidades distritales y la comunidad runner, cuyos integrantes podrán compartir datos sobre nuevos puntos de entrenamiento, horarios y actividades que se realizan en diferentes sectores de Bogotá.

Los corredores también podrán compartir sus entrenamientos

Bogotá Running busca convertirse en un espacio colaborativo. Por eso, los organizadores de carreras, clubes y grupos de entrenamiento podrán registrar gratuitamente sus eventos para que hagan parte del mapa interactivo y sean consultados por otros usuarios.

Con esta iniciativa también se pretende visibilizar proyectos que promuevan la actividad física como una herramienta para mejorar la calidad de vida y fomentar la apropiación de los espacios públicos.