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28 jun 2026 Actualizado 23:45

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Abelardo de la Espriella se reunió con Carlos Fernando Galán en el Santuario Divino Niño

El presidente electo le manifestó al alcalde que Bogotá tendrá total apoyo y prioridad.

Abelardo de la Espriella se reunió con Carlos Fernando Galán

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Bogotá
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Tras sostener una llamada la semana pasada, el presidente electo Abelardo de la Espriella se reunió con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y aseguró que durante su Gobierno la capital tendrá “total apoyo y prioridad”.

“Bogotá volverá a brillar”, dijo De la Espriella desde la Parroquia Santuario del Divino Niño Jesús de Bogotá.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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