Abelardo de la Espriella se reunió con Carlos Fernando Galán en el Santuario Divino Niño

Abelardo de la Espriella se reunió con Carlos Fernando Galán

Tras sostener una llamada la semana pasada, el presidente electo Abelardo de la Espriella se reunió con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y aseguró que durante su Gobierno la capital tendrá “total apoyo y prioridad”.

“Bogotá volverá a brillar”, dijo De la Espriella desde la Parroquia Santuario del Divino Niño Jesús de Bogotá.

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