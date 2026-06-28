Abelardo de la Espriella se reunió con Carlos Fernando Galán en el Santuario Divino Niño
El presidente electo le manifestó al alcalde que Bogotá tendrá total apoyo y prioridad.
Tras sostener una llamada la semana pasada, el presidente electo Abelardo de la Espriella se reunió con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y aseguró que durante su Gobierno la capital tendrá “total apoyo y prioridad”.
“Bogotá volverá a brillar”, dijo De la Espriella desde la Parroquia Santuario del Divino Niño Jesús de Bogotá.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...