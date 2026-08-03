¿Quién es Claudia Benavides? Perfil de la nueva ministra de Ciencias de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este 02 de agosto que ha designado a la investigadora y académica, Claudia Benavides, como su nueva ministra de Ciencias, quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.

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¿Quién es Claudia Benavides, designada como ministra de Ciencias?

Hija de Pasto y adoptada por Manizales, una profesional hecha a pulso y mérito es ingeniera industrial, magíster en creatividad e innovación y doctora en competitividad y sostenibilidad.

Investigadora, académica, estructuradora, disciplinada, apasionada por convertir el conocimiento en oportunidades de empleo y desarrollo. Esposa de Mauricio, madre de Juan José y Antonia; hija de Pasto; adoptada por Manizales, la ciudad más educada de Colombia.

Ingeniera industrial, magíster en creatividad e innovación en las organizaciones; doctora en competitividad empresarial y territorial, innovación y sostenibilidad. Con 25 años de experiencia estructurando proyectos en beneficio de empresas, emprendimientos tradicionales, digitales, con enfoque de género, economía de la longevidad y bienestar humano.

Claudia Benavides Salazar llega al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Participó por convicción en la convocatoria del Banco de Talentos de donde fue seleccionada para el cargo por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para enfrentar tres retos.

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Metas y retos:

Recuperar la confianza de los científicos e investigadores en las convocatorias que se hacen por parte del Ministerio, reconfigurar el sistema nacional de ciencia y tecnología; propender por la transferencia de conocimiento al sector empresarial y proteger socialmente el conocimiento.

En cuatro años, dice Claudia, se imagina un Ministerio convertido en motor de la transformación productiva del país: con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación consolidado como una verdadera política de Estado —reglas estables y confianza recuperada—, con la innovación llegando de forma concreta a las empresas, a los territorios y al bienestar de la gente, aportando de manera medible a la meta de crecimiento del 7 % y con un resultado que se pueda demostrar: haber dejado en marcha una estrategia sostenida e irreversible para elevar la inversión del país en ciencia —pública y privada— hacia una senda creciente que nos acerque al 1 % del PIB, apalancando sobre todo la inversión privada, porque hoy apenas rondamos el 0,3 %.

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Trayectoria profesional:

Ingeniera Industrial Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales.

Magíster en Creatividad e Innovación en las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Manizales.

Doctora (Ph.D.) en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad Universidad de Deusto, País Vasco (España). (2023)

Directora Ejecutiva de Incubar Manizales — Incubadora y aceleradora de empresas de base tecnológica. (2001 – Actualidad)

Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad actualidad. (Actualidad)

Columnista — Economía de la longevidad en el Diario La Patria, de Manizales. (Actualidad)

Directora Ejecutiva Fundación Universidad–Empresa–Estado del Eje Cafetero. (2004–21)

Docente universitaria del pregrado, posgrado y doctorado. Universidades de Caldas, de Manizales, Tecnológica de Pereira, Red Mutis.

Consultora y conferencista internacional (Speaker) Confecámaras, ICBF, SCARE, Unión Temporal App Fest, entre otros. (2010 – Actualidad)

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