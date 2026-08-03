‘Pablito’ habría ordenado ataques del ELN antes, durante y después de posesión de De la Espriella

Un documento de inteligencia conocido por Caracol Radio advierte que Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, tercer cabecilla del ELN, habría ordenado la ejecución de un “plan terrorista” con el propósito de afectar a la Fuerza Pública, la infraestructura económica y la población civil en los días previos, durante y después de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

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Según la información, la organización armada ilegal tendría como objetivos peajes, bases militares y de Policía, infraestructura crítica, la rutina de desplazamiento de las tropas sobre las vías y empresas de diferentes regiones, además de secuestrar o asesinar integrantes activos y retirados de la fuerza pública.

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La alerta se conoce luego de la reciente escalada de acciones atribuidas al ELN. El pasado 2 de agosto, un carro bomba explotó frente al comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, dejando 11 policías heridos y la muerte de un canino antiexplosivos. Además, también se registró un ataque con explosivos contra el comandante de la Policía en ese departamento.

Las autoridades mantienen reforzadas las medidas de seguridad en diferentes regiones del país ante el riesgo de nuevas acciones violentas durante los eventos relacionados con la transmisión del mando presidencial.