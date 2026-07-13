¿Mundial 2030 con 64 selecciones? El presidente de la FIFA explicó la razón para hacerlo (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images) / Dustin Satloff - FIFA

En medio de las polémicas que se han presentado en el Mundial 2026 y tras las críticas en contra de su gestión, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se refirió a la orgaonización de la próxima cita orbital, la cual se llevará a cabo entres continentes y seis países distintos.

El directivo explicó este domingo 13 de julio que la posibilidad de una futura ampliación de la Copa del Mundo a 64 selecciones será “examinada y debatida en los comités correspondientes” tras el presente torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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“Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar”, dijo en declaraciones a ‘Bluewin’, que recoge el diario ‘L’Equipe’.

Una de las principales razones de Infantino para promover este aumento en el número de participanes pasa por “elevar el nivel de competitividad”.

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“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando”, comentó, recordando los casos de Cabo Verde, Sudáfrica y el Congo.

Es preciso recordar que el torneo de este año ha contado con la participación por primera vez de 48 selecciones, desde el inicio el 11 de junio hasta la final, prevista para el 19 de julio. Ya es el mundial con más aficionados de la historia (poco más de 6 millones) y su promedio de asistencia por estadio sobrepasa los 60 mil espectadores.

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