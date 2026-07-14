Colombia, el último rival que logró derrotar a España antes de las semifinales del Mundial 2026

La primera semifinal del Mundial 2026 tendrá frente a frente a dos de las selecciones más fuertes del torneo. España y Francia buscarán un lugar en la gran final en un duelo que promete alto nivel futbolístico, pero la Roja llega con un dato que demuestra el gran momento que atraviesa: acumula 36 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha que la ha consolidado como una de las favoritas al título. Desde aquel tropiezo sufrido en marzo de 2024, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente no ha vuelto a caer y ha mantenido una notable regularidad tanto en competiciones oficiales como en encuentros amistosos.

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El crecimiento de España ha sido evidente desde entonces. Tras conquistar la Eurocopa y mantener una base sólida de futbolistas jóvenes combinados con jugadores de experiencia, el equipo ha logrado convertirse en una de las selecciones más consistentes del panorama internacional. Incluso en este Mundial comenzó dejando algunas dudas tras empatar en su debut, pero con el paso de los partidos elevó su rendimiento hasta instalarse entre los cuatro mejores del campeonato. Además de su solidez defensiva, el conjunto español ha mostrado una gran capacidad ofensiva, reflejada en los 92 goles marcados durante esta histórica racha de imbatibilidad.

Curiosamente, el último equipo capaz de superar a España fue la Selección Colombia. El 22 de marzo de 2024 , ambas escuadras se enfrentaron en un amistoso internacional disputado en el estadio de Wembley, en Inglaterra. Aquel compromiso sirvió como preparación para la Copa América y terminó con victoria 1-0 para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, gracias a una espectacular definición de Daniel Muñoz tras una brillante asistencia de Luis Díaz, quien previamente recibió un pase preciso de James Rodríguez.

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Ese encuentro también dejó una imagen que con el tiempo ganó mayor relevancia. Colombia mostró personalidad ante una selección europea que ya comenzaba a consolidar el proyecto de Luis de la Fuente, controlando gran parte del segundo tiempo y neutralizando los intentos de reacción del rival. Desde entonces, ningún otro equipo ha conseguido vencer a la Roja, que ha encadenado triunfos y empates frente a algunas de las mejores selecciones del mundo.

El propio Luis de la Fuente reconoció en su momento el nivel del combinado colombiano y lo señaló como uno de los candidatos a pelear por el título mundial, destacando la velocidad, el talento ofensivo y la fortaleza física de los dirigidos por Lorenzo. Ahora, con Colombia ya fuera de competencia, España intentará extender su invicto cuando enfrente a Francia en Dallas, en una semifinal que pondrá a prueba una de las rachas más importantes del fútbol de selecciones en los últimos años. Una victoria la acercaría a una nueva final mundialista; una derrota pondría fin a una serie que comenzó, precisamente, después de aquella inolvidable caída frente a la Tricolor.