Harry Kane a un paso de hacer historia: el récord que podría superar en el Mundial 2026

Harry Kane está cada vez más cerca de inscribir su nombre entre las mayores leyendas de la Copa del Mundo. El delantero y capitán de Inglaterra llega a las semifinales del Mundial 2026 con la posibilidad de igualar e incluso superar uno de los registros más emblemáticos en la historia del torneo, gracias a su extraordinaria capacidad goleadora a lo largo de las últimas tres ediciones del campeonato.

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El atacante inglés suma 14 goles en Copas del Mundo, una cifra que lo deja a solo dos tanto del histórico registro de 16 anotaciones que durante años perteneció al alemán Miroslav Klose. Aunque el argentino Lionel Messi alcanzó recientemente los 21 goles para convertirse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales, Kane tiene ahora la oportunidad de alcanzar primero la marca de Klose y posteriormente superarla si mantiene su efectividad en los encuentros que le restan con la selección inglesa.

La trayectoria mundialista de Kane refleja la regularidad que ha tenido en el torneo más importante del fútbol. En Rusia 2018 firmó una actuación sobresaliente con seis goles, cifra que le permitió conquistar la Bota de Oro de aquella edición. Posteriormente marcó dos tantos en Catar 2022 y, en el Mundial de Norteamérica 2026, ya acumula seis celebraciones, consolidándose como una de las grandes figuras del campeonato.

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Gracias a la clasificación de Inglaterra a las semifinales tras eliminar a Noruega en los cuartos de final, el delantero disputará, como mínimo, dos partidos más en el Mundial . El primero será este miércoles 15 de julio frente a Argentina, en el Estadio Atlanta, en un compromiso que podría acercarlo aún más a la historia. Si marca un gol, igualará el registro de Miroslav Klose con 16 anotaciones; si consigue un doblete, alcanzará los 17 y superará la marca del alemán.

Independientemente del resultado ante Argentina, Kane tendrá una segunda oportunidad para ampliar su cuenta. Si Inglaterra avanza a la final, volverá a jugar el domingo 19 de julio por el título mundial. En caso de caer en semifinales, disputará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio. En cualquiera de los escenarios, el delantero tendrá al menos 180 minutos por delante para seguir aumentando su legado.

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Más allá de los récords individuales, Harry Kane mantiene como principal objetivo conquistar el primer título mundial de Inglaterra desde 1966. Sin embargo, cada gol que consiga en esta recta final del torneo también lo acercará a un lugar privilegiado entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, confirmando una carrera que ya figura entre las más destacadas del fútbol internacional.