¿Lionel Messi o Kylian Mbappé? Atención con el jugador mejor valorado en lo que va del Mundial 2026 / Getty Images

El Mundial 2026 entra en la recta final. Luego de semanas de dura competencia y emociones por doquier, el certamen más importante del fútbol internacional llega a su etapa decisiva. Esta semana se disputan las semifinales España vs Francia e Inglaterra vs Argentina.

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Los jugadores mejor valorados del Mundial 2026

A lo largo del certamen, son varios futbolistas que han destacado con sus respectivas selecciones, ya sea con importantes producciones ofensivas o respondiendo a la perfeccion en faceta defensiva. Es por lo anterior que Sofascore, portal especializado en datos y estadísticas, elaboró el listado de los diez jugadores de mayor nivel en el Mundial 2026.

Para sorpresa de pocos, los mejor valorados han sido Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes además ostentan el título de máximos goleadores de la Copa con ocho tantos cada uno. Aunque se encuentran en la misma instancia, el argentino tiene la ventaja.

En seis duelos disputados, Messi tiene una evaluación promedio de 9.18, rozando la perfección. No en vano es el jugador más determinante de la vigente campeona, recibiendo en cuatro oportunidades el galardón al mejor del partido. Por otro lado, Mbappé tiene un promedio de 8.28 al aportar los mismos goles que su rival, pero manteniendo mayor número de asistencias.

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El podio lo cierra otro francés: Ousmane Dembélé. La estrella del PSG ha levantado luego de una floja fase de grupos y ha complementado a la perfección a su capitán en Francia. Su promedio esta en 8.03, apenas por encima de Vinícius Júnior, ya eliminado con Brasil, quien cerró su participación con un 8.00.

Inglaterra, otra de las semifinalistas, tiene a Jude Bellingham completando el top-5 del conteo con una nota promedio de 7.95. Enseguida se encuentra Erling Haaland, que con 7.90 protagonizó una histórica presentación del combinado noruego.

Los últimos cuatro puestos cuentan con jugadores ya eliminados del certamen. Destacan los guardametas Orlando Gill de Paraguay y Vozinha de Cabo Verde, ambos con 7.88, así como el neozelandés Elijah Just (7.83) y el marfileño Amad Diallo (7.78).