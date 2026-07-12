Semifinales del Mundial 2026: fechas, horarios y sedes confirmadas para definir a los finalistas

Las semifinales de la Copa del Mundo 2026 ya quedaron definidas luego de la conclusión de los cuartos de final, dejando un cuadro de lujo con cuatro de las selecciones más poderosas del planeta. Francia, España, Inglaterra y Argentina buscarán el boleto a la gran final del torneo en dos enfrentamientos que prometen emociones de principio a fin y que se disputarán en territorio estadounidense durante la próxima semana.

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El primer duelo por un cupo en la final será el martes 14 de julio, cuando Francia se enfrente a España en el Estadio Dallas (AT&T Stadium) , ubicado en Arlington, Texas. El compromiso comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), correspondiente a las 2:00 p. m. en la hora local de Texas. El choque reunirá a dos selecciones que han mostrado un alto nivel futbolístico durante toda la competición y que llegan como candidatas al título.

La segunda semifinal se disputará el miércoles 15 de julio entre Inglaterra y Argentina, dos históricos del fútbol mundial que buscarán escribir un nuevo capítulo en su intensa rivalidad. El encuentro se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, y está programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia), equivalente a las 3:00 p. m. en el horario local de la ciudad estadounidense.

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Con estos dos compromisos se definirán los finalistas del Mundial 2026. Los equipos vencedores avanzarán al partido decisivo por el título, mientras que los perdedores tendrán una última oportunidad de cerrar el torneo con una victoria en el encuentro por el tercer lugar.

El partido por el tercer puesto se disputará el sábado 18 de julio a las 4:00 p. m. (hora de Colombia) en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Un día después llegará el momento más esperado del campeonato, cuando la gran final se juegue el domingo 19 de julio a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey , escenario que coronará al nuevo campeón del mundo.

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Con el título cada vez más cerca, las cuatro selecciones clasificadas afrontarán una semana decisiva en la que cualquier detalle puede marcar la diferencia. Francia, España, Inglaterra y Argentina intentarán superar el último obstáculo para alcanzar la final y luchar por levantar el trofeo más importante del fútbol internacional en el cierre de una Copa del Mundo que ha estado llena de emociones y grandes partidos.