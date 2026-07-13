Jude Bellingham iguala en el Mundial 2026 un histórico récord de James Rodríguez: ¿De qué se trata? / Getty Images

¡Llega la recta final del Mundial 2026! Esta semana se llevarán a cabo las semifinales del certamen con la presencia de tres selecciones europeas y una sola sudamericanas: España vs Francia e Inglaterra vs Argentina.

En medio de este panorama, hay un jugador que ha logrado destacar en materia ofensiva a pesar de no ser delantero o extremo. Se trata de Jude Bellingham, la joya británica que comandó la sufrida victoria 2-1 ante Noruega en cuartos de final.

La estrella del Real Madrid ha tenido un campeonato extraordinario en materia estadística. Durante la fase de grupos, le marcó a Croacia y Panamá; mientras que en las fases finales consiguió un doblete ante México en octavos y repitió frente al ya mencionado seleccionado noruega en cuartos.

Este rendimiento la permitido igualar el récord que impuso James Rodríguez hace más de una década.

Bellingham iguala a James Rodríguez

Con seis goles anotados en el Mundial 2026, Jude Bellingham iguala a James Rodríguez como los mediocampistas con más anotaciones en una msima edición de la Copa del Mundo. Es preciso recordar que el cucuteño logró dicha hazaña con 22 años en Brasil 2014 y ahora el inglés lo iguala teniendo un año más.

Claro está que al hacer una comparación entre ambos futbolistas, James logró el récord en menor cantidad de apariciones (5) y anotando en cada partido que disputó:

Grecia en fase de grupos

Costa de Marfil en fase de grupos

Japón en fase de grupos

Doblete ante Uruguay en octavos de final

Brasil en cuartos de final

Si bien ambos superan a leyendas del balompié como Rivaldo (2022) y Wesley Sneijder (2010), quienes se quedaron con cinco goles en sus respectivas participaciones, Bellingham tiene la gran posibilidad de dejar atrás el registro de Rodríguez Rubio, dado que aseguró disputar dos partidos más en la vigente Copa: semifinales y final/tercer puesto.