Abelardo de la Espriella garantizará continuidad de Colombia Mayor pese al desfinanciamiento

La posesión de Abelardo de la Espriella sería este viernes festivo 7 de agosto en Cali.

A tan solo unos días de posesionarse, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzó una fuerte acusación en contra del Gobierno de Gustavo Petro.

De la Espriella aseguró que el Gobierno actual desfinanció completamente el programa Colombia Mayor, a través del cual entregan subsidios a los adultos mayores del país.

El presidente electo encendió las alarmas por la falta de recursos para garantizar el pago del programa de adultos mayores entre agosto y diciembre de este año.

Sin embargo, dio un parte de tranquilidad frente a la continuidad del programa durante su administración.

No obstante, pidió un poco de espera mientras el periodo de transición del nuevo Gobierno, y mientras soluciona la crisis de financiación, que según él está ocurriendo en el fondo que distribuye estos recursos a los adultos mayores del país.

En un mensaje dirigido al país, el próximo mandatario explicó que el presupuesto destinado, que debía alcanzar para todo el 2026, se agotó en julio. Según el presidente entrante, actualmente hacen falta 3,2 billones de pesos para cubrir los pagos de cerca de 3 millones de beneficiarios.

“Esa es la realidad que estoy encontrando”, señaló al referirse al estado de las finanzas para este programa social.

Incremento del subsidio a $400.000

Sin embargo, De la Espriella expresó que, pese al déficit, se buscarán los recursos para solventar los pagos necesarios y anunció que incrementará el subsidio a $400.000.

“A nuestros abuelitos, a nuestros viejitos, a nuestros ancianos, les digo con la mano en el corazón: les voy a cumplir, los pagos se harán”, afirmó.

El funcionario pidió “unas semanas” de paciencia mientras se “pone un poco la casa en orden” y se eliminan gastos innecesarios para destinar esos recursos a quienes más lo necesitan.

El anuncio se da en medio de las discusiones sobre el presupuesto y las prioridades de gasto del gobierno entrante, luego que la bancada del Gobierno saliente presentara una nueva reforma tributaria que tiene un déficit cercano a los 30 billones.

Se espera que en los próximos días el Ministerio de Hacienda entrante detalle de dónde saldrán los 3,2 billones, que según el próximo jefe de Estado, son requeridos para completar los desembolsos de agosto a diciembre.

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