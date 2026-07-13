Confirmado el árbitro para Francia vs. España en la semifinal de la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 entra en su recta definitiva y una de las semifinales más esperadas se disputará en el estadio de Dallas, escenario con capacidad para 80.000 espectadores que albergará el enfrentamiento entre Francia y España. El compromiso reunirá a dos de las grandes favoritas al título y tendrá la atención del mundo del fútbol.

Árbitro designado para el parido Francia vs. España

Para este encuentro, la FIFA designó como árbitro central al salvadoreño Iván Barton, quien continúa consolidándose como una de las grandes figuras del arbitraje internacional. El juez centroamericano fue elegido luego de ser considerado el mejor calificado del torneo tras la disputa de los octavos de final, según la evaluación realizada por Refereeing World, plataforma especializada en análisis arbitral.

De acuerdo con ese ranking, Barton ocupa el primer lugar por delante del inglés Anthony Taylor y del jordano Adham Makhadmeh, quienes completan el podio de los árbitros con mejor rendimiento en lo que va de la Copa del Mundo.

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El salvadoreño también protagonizó uno de los hechos más comentados del campeonato al convertirse en el primer árbitro en aplicar la denominada “ley Prestianni”, expulsando a un jugador por cubrirse la boca durante una revisión del VAR, una decisión que generó amplio debate a nivel internacional.

Esta será la sexta participación de Barton como árbitro principal en una Copa del Mundo. En Catar 2022 dirigió los encuentros Alemania - Japón, Brasil - Suiza e Inglaterra - Senegal. Ahora, con tres designaciones más en el Mundial de 2026, superó el récord del guatemalteco Carlos Batres, quien había dirigido cinco partidos mundialistas, convirtiéndose en el árbitro centroamericano con más encuentros impartidos en la historia de la Copa del Mundo.

La terna arbitral para el Francia vs España

Árbitro central: Iván Barton (Salvador)

Asistente 1: David Moran (Salvador)

Asistente 2: Antonio Pupiro (Argentina)

Cuarto árbitro: Glen Nyberg (Suiza)

Quinto árbitro: Mahbod Beigi (Suiza)

Hasta el momento el árbitro central Iván Barton ha estado presente en tres encuentros del Mundial 2026 antes de la designación de una de las semifinales de la Copa del Mundo.

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Sus actuaciones fueron en:

Turquía-Paraguay (fase de grupos).

Japón-Suecia (fase de grupos).

Suiza-Colombia (octavos de final).

El compromiso entre Francia y España será su cuarta aparición en esta edición de la Copa del Mundo.