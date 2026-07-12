Mundial 2026: repase acá el once ideal de los cuartos de final con Bellingham Mbappé y Messi
Estos fueron los jugadores con mayor valoración a lo largo de los cuartos.
¡Concluyeron los cuartos de final del Mundial 2026! Francia, España, Inglaterra y Argentina lograron sobrepasar sus respectivas llaves y así mantenerse en la lucha por el tan anhelado título internacional.
La vigente campeona del mundo fue la última en acceder a esta instancia del certamen, tras vencer un partido durísimo a Suiza por 3-1. Claro está que la historia terminó definiéndose en tiempo de reposición, debido al 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.
Previamente, Inglaterra logró remontarle a Noruega de la mano de un sensacional Jude Bellingham, autor de los dos tantos británicos para el triunfo 2-1 en Miami.
España, campeona del mundo en 2010, hizo la tarea de manera agónica sobre Bélgica. Aunque gran parte del encuentro estuvo igualado a un tanto, sobre el cierre, así como ocurrió ante Portugal en la fase previa, Mikel Merino se vistió de héroe para sellar el 2-1 definitivo.
Finalmente, la gran favorita al título, Francia, no pasó mayores sobresaltos ante una combativa Marruecos y terminó imponiéndose por 2-0. Kylian Mbappé fue una vez más la figura del combinado galo, tras firmar un golazo y una asistencia.
Once ideal de los cuartos de final del Mundial 2026
Según datos y valoraciones proporcionadas por Sofascore, el equipo ideal de los cuartos de final del Mundial 2026 es el siguiente:
- Arquero: Thibaut Courtois (Bélgica)
- Defensas: Djed Spence (Inglaterra), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Julian Ryerson (Noruega).
- Mediocampistas: Rodri (España), Jude Bellingham (Inglaterra), Andreas Schjelderup (Noruega), Ousmane Dembélé (Francia).
- Delanteros: Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina).
Francia es el país que más representantes tiene en este once ideal con un total de tres, mientras que Argentina, Noruega e Inglaterra aportan dos jugadores. España tiene a uno y Bélgica es la única de las selecciones eliminadas que aporta.
Es preciso recordar que las semifinales se jugarán de la siguiente manera:
- Francia vs España (14 de julio / 2 PM)
- Inglaterra vs Argentina (15 de julio / 2 PM)
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...