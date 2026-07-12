Mundial 2026: repase acá el once ideal de los cuartos de final con Bellingham Mbappé y Messi (Photo by Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images) / Soccrates Images

¡Concluyeron los cuartos de final del Mundial 2026! Francia, España, Inglaterra y Argentina lograron sobrepasar sus respectivas llaves y así mantenerse en la lucha por el tan anhelado título internacional.

La vigente campeona del mundo fue la última en acceder a esta instancia del certamen, tras vencer un partido durísimo a Suiza por 3-1. Claro está que la historia terminó definiéndose en tiempo de reposición, debido al 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

Previamente, Inglaterra logró remontarle a Noruega de la mano de un sensacional Jude Bellingham, autor de los dos tantos británicos para el triunfo 2-1 en Miami.

España, campeona del mundo en 2010, hizo la tarea de manera agónica sobre Bélgica. Aunque gran parte del encuentro estuvo igualado a un tanto, sobre el cierre, así como ocurrió ante Portugal en la fase previa, Mikel Merino se vistió de héroe para sellar el 2-1 definitivo.

Finalmente, la gran favorita al título, Francia, no pasó mayores sobresaltos ante una combativa Marruecos y terminó imponiéndose por 2-0. Kylian Mbappé fue una vez más la figura del combinado galo, tras firmar un golazo y una asistencia.

Once ideal de los cuartos de final del Mundial 2026

Según datos y valoraciones proporcionadas por Sofascore, el equipo ideal de los cuartos de final del Mundial 2026 es el siguiente:

Arquero: Thibaut Courtois (Bélgica)

Thibaut Courtois (Bélgica) Defensas: Djed Spence (Inglaterra), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Julian Ryerson (Noruega).

Djed Spence (Inglaterra), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Julian Ryerson (Noruega). Mediocampistas: Rodri (España), Jude Bellingham (Inglaterra), Andreas Schjelderup (Noruega), Ousmane Dembélé (Francia).

Rodri (España), Jude Bellingham (Inglaterra), Andreas Schjelderup (Noruega), Ousmane Dembélé (Francia). Delanteros: Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina).

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Francia es el país que más representantes tiene en este once ideal con un total de tres, mientras que Argentina, Noruega e Inglaterra aportan dos jugadores. España tiene a uno y Bélgica es la única de las selecciones eliminadas que aporta.

Es preciso recordar que las semifinales se jugarán de la siguiente manera:

Francia vs España (14 de julio / 2 PM)

Inglaterra vs Argentina (15 de julio / 2 PM)

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