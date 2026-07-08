El gremio bananero de Colombia pide respeto por la democracia y la institucionalidad

Medellín

La Asociación de Bananeros de Colombia pidió respeto por la democracia y la institucionalidad de nuestro país, especialmente por todo lo que se relaciona con las jornadas electorales que ha vivido Colombia de manera reciente.

Para Augura, “la voluntad popular expresada en las urnas, verificada y declarada por las autoridades electorales competentes, constituye el único fundamento legítimo del poder en una democracia”.

Rechazo a declaraciones de Gustavo Petro

Desde el gremio bananero rechazaron las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que desconoce los resultados oficiales de la elección presidencial y cuestiona la legitimidad de las autoridades electorales.

Para este sector de la economía, este tipo de manifestaciones “contrarían la decisión soberana de los colombianos, debilitan la confianza en las instituciones y generan incertidumbre en un momento en que el país requiere estabilidad y unidad”, explicaron en un comunicado.

Uso de mecanismos legales

La Asociación insiste en que esas diferencias e inconformidades que existen se deben tramitar exclusivamente por los mecanismos que se tienen previstos en la Constitución y la ley.

Insistieron en la necesidad de mantener el fortalecimiento de las instituciones y garantizar una transición presidencial ordenada, pacífica, respetuosa y acorde a la voluntad soberana de los colombianos.

Desde este gremio dicen que las empresas bananeras de nuestro país generan más de 200.000 empleos directos e indirectos y aportan más de USD 1.300 millones en exportaciones al año.

Llamado a respetar la Constitución

Reiteraron su llamado por el respeto de la Constitución, el Estado de Derecho y las decisiones de las autoridades competentes.

Augura ha reiterado permanentemente que para el sostenimiento adecuado de la economía es indispensable para preservar la confianza, la inversión, el empleo y la competitividad de Colombia.

Compromiso con el país

Desde el sector bananero reafirmaron el compromiso con la democracia, la institucionalidad y también el Estado de Derecho, indicando que “solo el respeto por las instituciones permitirá seguir construyendo un país con mayor confianza, inversión, empleo y bienestar para todos”.

Cabe recordar que Augura desde 1963 ha trabajado en beneficio de la producción y comercialización del banano, al tiempo que representa y defiende a sus afiliados ante los organismos oficiales y entidades nacionales e internacionales.

La entidad gremial agrupa a los productores de banano de Antioquia y Magdalena, zonas colombianas productoras de la fruta para los mercados internacionales.

Preocupación por la polarización

Desde Augura ya se había expresado la preocupación por las manifestaciones de polarización y estigmatización de personas y entidades.

Según expresó Émerson Aguirre Medina, presidente de Augura, “es por eso que expresamos nuestra preocupación ante manifestaciones que promueven la polarización, la estigmatización o la descalificación de organizaciones y sectores productivos, que actúan dentro de la legalidad y aportan al crecimiento del país”.

Llamado a la reflexión

Augura invitó a los trabajadores del sector bananero y demás actividades productivas, así como a empresarios, comunidades y ciudadanos en general, “a reflexionar sobre la necesidad de proteger lo construido, el empleo formal, el diálogo social, la estabilidad institucional, la inversión, pero sobre todo las oportunidades regionales que no pueden darse por sentadas”.