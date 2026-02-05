Augura alerta por riesgo en la estabilidad del sector bananero en Urabá

Medellín

La Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, alertó por la grave emergencia que vive este sector de la economía por cuenta de las lluvias en la región de Urabá, con un récord histórico de precipitaciones, que está poniendo en riesgo la estabilidad de las fincas y empresas relacionadas con el banano.

Augura emitió esta alerta nacional, por el fenómeno de lluvias que se combina con los frentes fríos persistentes que afecta factores marítimos, como los vientos de gran intensidad y mareas altas, que han generado una grave emergencia y sin precedentes para la región.

Según los cálculos de la Asociación, ya hay afectadas más de mil doscientas hectáreas de cultivo y amenaza la infraestructura productiva y social de la zona, debido a que puede haber pérdida de empleo.

Afectación al empleo de la región

Émerson Aguirre, presidente del gremio, indicó que “hoy tenemos un censo de más de 1.200 hectáreas afectadas por efecto de la ola invernal, estamos hablando del riesgo de pérdida de más de 1.200 empleos de manera directa, ante la grave situación que se ve intensificada por un factor marítimo.

Vemos con gran preocupación que este fenómeno persista y lo cual impida que los ríos desemboquen de manera rápida y eficiente al mar ante la magnitud de la tragedia que ya supera la capacidad operativa de la región”.

Las lluvias se triplicaron frente a los años anteriores

Las cifras y registros que maneja la Red Agroclimática de Augura indican que los niveles de pluviosidad o lluvias reportados desde el 1 de enero y hasta el 4 de febrero de 2026 han triplicado los promedios históricos de los últimos cinco años.

La afectación reportada por Augura se da por la saturación hídrica que ha generado el colapso de los principales cauces de esta zona del país, con rupturas en el sector el 10 del río Carepa y en el sector Nueva Colonia para el río Grande.

El Río León también ha registrado niveles extraordinarios, situándose 1,10 metros por encima de su cota normal, lo que ha generado un represamiento que impide el drenaje natural de las aguas.

Émerson Aguirre, presidente de Augura, hizo un llamado al Gobierno Nacional “para que intervenga de manera inmediata. El gremio solicita la apertura de líneas de crédito de fomento y emergencia que permitan la recuperación de los cultivos y garanticen la viabilidad tanto financiera como el desarrollo económico de la región”.

Factores adicionales a las lluvias

La gravedad de la situación se ve intensificada por un factor marítimo debido a la marea alta de 95 centímetros que, sumada a los fuertes vientos, actúa como un tapón hidráulico.

El factor marítimo lo que impide es que el agua pueda desembocar desde los ríos de manera rápida y eficiente en el mar, “neutralizando el drenaje intrapredial y paralizando actividades esenciales como la aspersión aérea, vital para el mantenimiento fitosanitario del banano”, explicó el gremio.

Se superó la capacidad de la región

Augura indicó que, debido a la magnitud de la tragedia, ya se supera la capacidad operativa de la región, por eso se requiere la actuación del gobierno nacional.

A pesar de que los pronósticos indican que vendrán ventanas de buen clima a corto plazo, un nuevo frente frío que se advierte obliga a una acción contundente por parte del Gobierno para evitar daños irreparables en la economía y el empleo del Urabá.