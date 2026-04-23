En 2025 se rompió el récord de exportaciones de banano, según Augura.( Pixabay: Hans )

Medellín

La Asociación de Bananeros de Colombia aseguró que logró en 2025 ventas históricas en el exterior por un valor cercano a los 1.309 millones de dólares, lo cual representa un récord, gracias a la estrategia de expansión internacional.

Desde Augura indicaron que Colombia se posiciona como el tercer mayor exportador de banano de América Latina y el Caribe, con una productividad que alcanzó un crecimiento del 21,6 por ciento respecto al año anterior, con 2.516 cajas por hectárea logradas en la vigencia 2025.

Emerson Aguirre Medina, presidente de Augura, explicó que “detrás de cada caja de banano que sale de Colombia hay familias, comunidades y territorios que dependen de la sostenibilidad de esta agroindustria. Nuestro compromiso no es solo producir más: es hacerlo mejor, con responsabilidad social, ambiental y económica”.

Toneladas de exportaciones

En la vigencia del año anterior, esta industria logró exportar 2,5 millones de toneladas de banano, equivalentes a 133 millones de cajas de 20 kilogramos, generando ingresos por 1.309 millones de dólares.

Desde Augura celebraron estas cifras que “confirman la solidez de un sector que, más allá de los resultados económicos, sostiene miles de empleos formales en las regiones productoras de Urabá, Magdalena, La Guajira y Cesar”.

Cuatro departamentos impactados

Cabe recordar que la producción de banano en Colombia se concentra de manera especial en los departamentos de Antioquia, Magdalena, La Guajira y Cesar, donde hay más de 52.900 hectáreas cultivadas.

El mayor cultivo se da en Urabá con 32.465 hectáreas y una producción de 82 millones de cajas, y la zona Caribe con 20.478 hectáreas y 51 millones de cajas exportadas.

¿A dónde se exporta?

Los mayores compradores del banano colombiano están en la Unión Europea, concentrando el 65,8 por ciento de las exportaciones, seguida por Estados Unidos con el 17,3 por ciento, el Reino Unido con el 13,6 por ciento y los otros mercados del mundo con el 2,2 por ciento.

Para Augura, “este escenario presenta tanto fortalezas como desafíos. Por un lado, la consolidación europea demuestra la confianza del mercado más exigente del mundo en la calidad del banano colombiano. Por otro, impulsa al gremio a diversificar sus destinos para reducir dependencia y aprovechar oportunidades en mercados emergentes”.

Hoja de ruta para el 2026

Durante este año se tiene prevista una hoja de ruta orientada a consolidar el crecimiento del sector y fortalecer su sostenibilidad.

Uno de los lineamientos más importantes será la recuperación de las zonas afectadas por el invierno, especialmente en Urabá, donde habrá un trabajo conjunto con las autoridades, los productores y entidades que están atendiendo a los afectados.

En esas zonas se requiere restablecer la productividad y proteger los ingresos de las familias que dependen de la producción bananera.

El segundo objetivo será la preservación del empleo formal, para garantizar que las personas que están contratadas de manera directa y los que se benefician con empleos indirectos puedan mantener su bienestar.

Cabe recordar que este sector de la economía es una de las fuentes de trabajo formal más importantes del campo colombiano.

Se tiene prevista la mejora continua de la productividad, con trabajos especiales de investigación, la innovación tecnológica y las buenas prácticas agrícolas.

Y también se espera fortalecer las estrategias de sanidad vegetal, manejo responsable del agua, reducción de la huella de carbono y desarrollo de programas sociales en las comunidades productoras, como parte de la responsabilidad ambiental del sector.

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