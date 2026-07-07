Defensoría y Alcaldía de Medellín se comprometen a fortalecer protocolos ante protestas sociales

Medellín, Antioquia

Tal como se había anunciado, en las últimas horas se realizó el encuentro entre la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Tras la reunión, se comprometieron a la instalación de mesas de trabajo con el objetivo de revisar y así mismo, aclarar los protocolos de atención a la protesta social en la ciudad, en medio de las recientes manifestaciones. El acuerdo de crear mesas de trabajo busca concretar estos compromisos y mejorar la respuesta institucional ante las manifestaciones en Medellín.

Y es que cabe señalar, que, tras la realización de un mural en la capital de Antioquia, el mandatario Gutiérrez, criticó la presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo durante la elaboración de este. “¿Qué tiene que estar haciendo un funcionario de la Defensoría al lado de esas personas amparando un hecho ilegal? Cuestionó Federico Gutiérrez.

Durante el encuentro, desde la Defensora se indicó que es deber de esta acompañar las protestas con el propósito de proteger los derechos humanos, mediar cuando sea necesario y promover el diálogo, siempre desde la autonomía e imparcialidad que la caracterizan. En ese marco, se planteó la posibilidad de desarrollar, junto con las ciudades capitales, procesos de pedagogía sobre el rol constitucional de la Defensoría.

Por otra parte, la defensora, Iris Marín solicitó expresamente al alcalde Gutiérrez, adoptar medidas para prevenir la estigmatización de la Institución y de sus funcionarios, con el fin de garantizar el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales.

“En un contexto de polarización política, la Defensoría del Pueblo cumple un papel fundamental para garantizar las diferentes expresiones y ser la casa de los derechos, para que todas las voces se escuchen en paz”, enfatizó la funcionaria.