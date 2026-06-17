El gremio bananero de nuestro país manifestó su preocupación por la polarización actual

Medellín

La Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, manifestó la preocupación de este sector de la economía por lo que consideran son manifestaciones que están promoviendo la polarización y estigmatización de personas y entidades.

Según expresó Émerson Aguirre Medina, presidente de Augura, “es por eso que expresamos nuestra preocupación ante manifestaciones que promueven la polarización, la estigmatización o la descalificación de organizaciones y sectores productivos, que actúan dentro de la legalidad y aportan al crecimiento del país”.

Generación de empleo

Destacó el líder gremial que el sector bananero genera más de 200.000 empleos directos e indirectos y es el tercer producto de exportación agrícola del país.

Este gremio durante más de 38 años ha unido a los productores agrícolas del banano, que es el principal motor económico y social de diversas zonas rurales de Colombia.

invitación a reflexionar

El gremio invitó a los trabajadores del sector bananero y demás actividades productivas, así como a empresarios, comunidades y ciudadanos en general, “a reflexionar sobre la necesidad de proteger lo construido, el empleo formal, el diálogo social, la estabilidad institucional, la inversión, pero sobre todo las oportunidades regionales que no pueden darse por sentadas”.

Augura, como entidad gremial, sin ánimo de lucro, que agrupa a los productores de banano de Antioquia y Magdalena, reafirmó su compromiso con la institucionalidad, la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el desarrollo regional como pilares del progreso nacional.

Generación de empleo

Destacaron desde el gremio que este sector genera más de 200.000 empleos directos e indirectos, es el tercer producto agrícola de exportación del país y constituye el principal motor económico y social de numerosas zonas rurales.

Recordó que productores y trabajadores han consolidado uno de los modelos de diálogo social más sólidos de Colombia, sustentado en la negociación colectiva, la formalidad laboral y el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores.

Convocatoria

Desde Augura convocaron a los trabajadores del sector bananero y de las demás actividades productivas, así como a empresarios, comunidades y ciudadanos, a reflexionar y ejercer el derecho al voto, frente a las jornadas electorales del próximo domingo.

Según Émerson Aguirre, presidente de Augura, el empleo formal, el diálogo social, la estabilidad institucional, la inversión y las oportunidades regionales no pueden darse por sentados. Preservarlos es una responsabilidad colectiva para construir un mejor país para las generaciones presentes y futuras.