Medellín inició obras de megacolegio para 320 estudiantes en la comuna 13

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín inició la construcción del megacolegio Municipal San Javier, una obra de más de $22.000 millones que permitirá ampliar la infraestructura educativa de la comuna 13 y beneficiará a 320 estudiantes de preescolar y primaria.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de cinco niveles y más de 2.600 metros cuadrados, con espacios académicos, recreativos y de bienestar. La obra estará a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y deberá estar terminada a finales del primer semestre de 2027.

Así será el nuevo megacolegio de San Javier

La nueva infraestructura contará con salas de aprendizaje, espacios para educación inicial, aulas flexibles, ludoteca, biblioteca y salón de computadores.

También tendrá áreas recreativas, comedor, cocina, servicios generales y unidades sanitarias. El diseño incorpora condiciones bioclimáticas para reducir el consumo de energía y mejorar las condiciones de las aulas.

Entre las características del edificio están la ventilación cruzada permanente, el aprovechamiento de la iluminación natural y elementos de control solar en las fachadas oriental y occidental.

La EDU ya comenzó las primeras intervenciones en el predio, entre ellas el cerramiento perimetral, limpieza del terreno, retiro de escombros y demolición de las estructuras existentes.

Cinco de los diez megacolegios ya están en construcción

El Municipal San Javier hace parte del proyecto para construir 10 megacolegios en Medellín. Actualmente también avanzan las obras de las instituciones educativas Conrado González y El Diamante, en Robledo; Hernán Toro Agudelo, en Manrique; y Rafael Uribe Uribe, en La América.

Además, la Administración Distrital anunció que próximamente comenzarán las obras de La Libertad, en Villa Hermosa, y Rodrigo Lara Bonilla, en Manrique.

“Esta obra deberá estar lista para finales del primer semestre de 2027”, aseguró el gerente de la EDU, Emiro Valdés López, al referirse al cronograma previsto para el nuevo megacolegio de San Javier.