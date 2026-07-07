Frustran acción terrorista del ELN en norte de Antioquia, autoridades desactivan artefacto explosivo

Yarumal, Antioquia

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de forma controlada un artefacto explosivo improvisado (AEI) oculto en la vereda Mina Vieja, municipio de Yarumal, norte antioqueño.

El dispositivo, activado por radio y camuflado dentro de una olla a presión, contenía aproximadamente 15 kilogramos de explosivo. Según las primeras investigaciones, habría sido instalado por integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN con el propósito de atentar contra las tropas que adelantan operaciones en la zona.

La destrucción controlada del artefacto se realizó sin generar afectaciones a la población civil ni a las instalaciones cercanas, según informó el Ejército. Con esta acción se neutralizó un posible ataque y se protegió la vida e integridad tanto de los soldados como de los habitantes del sector.

El Ejército Nacional, a través de la Cuarta Brigada y la Séptima División, ha intensificado operaciones para neutralizar estas amenazas, logrando incautaciones de explosivos, material de comunicaciones y desmantelamiento de estructuras. Gobiernos local y departamental han articulado estrategias de seguridad, incluyendo derribamiento de focos de delincuencia y reuniones de alto nivel en Yarumal.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con la instalación del explosivo, pero las indagaciones continúan para identificar a los responsables.

El norte antioqueño, según se ha manifestado por autoridades y expertos en conflicto es estratégico por sus corredores hacia el Urabá y el Bajo Cauca, se ha convertido en escenario de economías ilegales que financian al ELN, como la minería ilegal y el narcotráfico.