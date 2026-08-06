Se realizará fase 6 de excavaciones en La Escombrera y avanzan en memorial que honrará a víctimas

Labor forense en La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín / Federico Carranza Carvajal

Medellín, Antioquia

En Medellín se adelantó la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares en La Escombrera, en la comuna 13, donde tras dos años de excavaciones y la remoción de 63.000 metros cúbicos se han localizado y entregado a sus familias siete cuerpos plenamente identificados de víctimas de desaparición forzada. Seis de ellos corresponden a personas de la comuna 13 y San Cristóbal, y uno a la zona nororiental de la ciudad.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que este último hallazgo confirma que el sitio fue usado como lugar de inhumación ilegal no solo para víctimas de las comunas 13 y 7 y del corregimiento de San Cristóbal, sino potencialmente para personas de toda Medellín.

Fases de excavación

La fase 5 de las excavaciones concluye el 31 de agosto. La fase 6 cubrirá el polígono ampliado decretado hace más de un año, zona en la que ya se recuperaron tres cuerpos y que, según los testimonios recolectados esta área presenta alta probabilidad de nuevos hallazgos. Para hallar los siete cuerpos identificados se removió un promedio de unos 9.000 metros cúbicos por persona, cifra muy superior a los 3 o 4 metros cúbicos habituales en una exhumación convencional.

Los costos de la siguiente etapa aún no se precisan, pues dependen de las condiciones del terreno, incluida la posible reubicación de una canalización de aguas lluvias. La JEP cuenta con dos equipos forenses completos y la Unidad de Búsqueda ofreció un tercero, cuya articulación se evalúa. Se requieren recursos de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional; las órdenes judiciales comprometen a las instituciones y no a administraciones específicas.

Memoria para las víctimas

En la audiencia también se revisó la ruta de memoria ordenada por la magistratura, que incluye trabajo con la Gobernación y las víctimas, así como la creación de un memorial que integre la zona de hallazgos, honre a las víctimas y reconozca la lucha de las mujeres buscadoras.

Contexto sobre el trabajo en la zona

El proceso judicial suma ocho años. Según la JEP, existe un universo aproximado de 500 desaparecidos de la comuna 13. Testimonios del bloque Cacique Nutibara estiman que en el área podrían estar enterradas entre 50 y 60 personas, aunque el hallazgo de una víctima del nororiente amplía la incertidumbre. Es de señalar que muchas de las desapariciones, según las autoridades ocurrieron entre 2002 y 2004, en el contexto de operaciones militares.