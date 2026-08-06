Piden declarar la ampliación del aeropuerto José María Córdova como proyecto estratégico nacional

Rionegro, Antioquia

El Consejo Motor de la Región Aeroportuaria pidió al nuevo Gobierno Nacional declarar la ampliación del Aeropuerto Internacional José María Córdova como Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE), una figura que permitiría acelerar los trámites y fortalecer el respaldo institucional para la ejecución de las obras de expansión del principal terminal aéreo de Antioquia.

La solicitud fue planteada en un pronunciamiento conjunto firmado por Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Veeduría Técnica del Plan Maestro del Aeropuerto José María Córdova.

Buscan acelerar la ampliación del aeropuerto

En el comunicado, las organizaciones recordaron que esta petición ya había sido presentada a la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, y reiteraron que la ampliación del aeropuerto debe recibir un tratamiento prioritario por parte del Gobierno Nacional.

El Consejo considera que la declaratoria como Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE) facilitaría la coordinación entre las entidades involucradas y permitiría avanzar con mayor agilidad en una obra que consideran fundamental para el desarrollo de Antioquia y del país.

También piden revisar el Plan Maestro

Además de la solicitud del PINE, el Consejo Motor manifestó que el Plan Maestro del Aeropuerto José María Córdova, recientemente publicado, debe ser sometido a una revisión técnica independiente, al considerar que la inversión proyectada, cercana a 22,5 billones de pesos, resulta demasiado alta frente a las necesidades reales de expansión.

Las organizaciones también propusieron que la ejecución de las obras se realice de manera gradual, de forma que cada etapa cuente con su propio cierre financiero y no comprometa recursos que aún no están garantizados.

Cámara de Comercio respaldó la petición

La presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez, respaldó el pronunciamiento del Consejo Motor y aseguró que ampliar la capacidad del aeropuerto es una necesidad para responder al crecimiento de la demanda aérea del departamento.

“Un aeropuerto que atienda la creciente demanda de Antioquia es una condición urgente para el departamento. Confiamos en que los buenos oficios de la ministra designada de Transporte, doctora Elsa Noguera, permitan encontrar caminos para que se construya un Plan Maestro que priorice de manera efectiva y realizable las necesidades de la región”, manifestó Lina Vélez.

El Consejo Motor concluyó que el desarrollo del Aeropuerto José María Córdova debe responder a una visión de largo plazo, con una planeación integral que fortalezca la competitividad y la conectividad aérea de Antioquia y Colombia.