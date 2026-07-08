Comienzan en Medellín el Congreso Panamericano y el Congreso Internacional de la Leche

Medellín

Desde hoy miércoles, 8 de julio, se desarrolla en Plaza Mayor de Medellín el decimosegundo Congreso Internacional de la Industria Láctea y el decimoctavo Congreso Panamericano de la Leche, los cuales se convierten en la cumbre principal del sector a nivel regional.

El evento es un epicentro del debate sobre el futuro de los alimentos en América Latina, pensando en la seguridad alimentaria y el acceso a la nutrición de calidad como elemento relevante en la sociedad actual.

Unión de dos eventos lácteos

Para Ana María Gómez, presidente ejecutiva de Asoleche, “esta es la primera vez que vamos a juntar estos dos eventos y los vamos a unir en un mismo escenario para reunir a líderes de esta maravillosa cadena láctea, vamos a tener representantes y expertos de la industria procesadora, productores, ganaderos, expertos en nutrición; vamos a tener representantes del sector médico, de la academia, representantes de los gobiernos del sector público de varios países y, en general, tomadores de decisión de toda la región”.

Participación internacional

En total, se están esperando participantes de 16 países latinoamericanos en este encuentro.

Desde Asoleche, como gremio que representa la industria procesadora de la leche en Colombia, explicaron que se busca fortalecer toda la cadena, “comenzando por nuestro campo colombiano, los productores primarios, nuestros ganaderos, pasando por nosotros, la industria procesadora que somos quienes hacemos posible”, dijo Ana María Gómez.

Ejes temáticos

Durante la jornada académica se analizará el panorama macroeconómico del sector, de las tendencias económicas globales, regionales y la manera como impactan la producción, distribución y consumo de lácteos en América Latina.

Se hablará de las perspectivas y desafíos del sector lácteo, desde la producción primaria hasta el consumo, considerando aspectos sociales, económicos y regulatorios.

Otra de las líneas de análisis serábcon las oportunidades, retos y dinámicas del comercio de productos lácteos en un contexto global cambiante, con foco en tratados, aranceles, bloques regionales y acceso a nuevos mercados.

La competitividad, los procesos de innovación, la salud, la nutrición, la sostenibilidad serán otros más que se analizarán durante los tres días de este encuentro.

Otro de los temas que se abordará será la inteligencia artificial y las aplicaciones reales y emergentes en la cadena láctea, desde el análisis predictivo en el campo hasta la automatización en plantas y la toma de decisiones basada en datos.

Ana María Gómez, presidente ejecutiva de Asoleche, concluyó que “este milagro de la naturaleza, que es la leche, que tiene tantas virtudes nutricionales, pueda llegar de una manera segura y accesible a todas las mesas de los colombianos. Bajo el lema ‘El futuro se escribe con leche’, nuestro congreso va a poner en el centro la conversación, el papel que tienen los lácteos en la nutrición humana y su contribución a sistemas alimentarios más sostenibles, accesibles y saludables”.

Análisis desde el campo hasta el consumidor

La Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche, Asoleche, y la Federación Panamericana de la Lechería, Fepale, se unieron para desarrollar en este mismo escenario un encuentro de los líderes de la industria, expertos en nutrición, productores, academia y tomadores de decisión de toda la región.

Ariel Londinsky, secretario general de Fepale, indicó que “este Congreso será el escenario donde la cadena láctea se muestra en toda su dimensión: desde el campo hasta el consumidor. Pero hay un punto clave que queremos poner sobre la mesa: la necesidad de fortalecer el rol de los lácteos no solo en el desarrollo del sector y su cadena, sino su impacto en todo el ecosistema de industrias, grupos de interés y dinámicas que giran alrededor de este”.

Este evento abordará la relación entre lácteos, ciencia e innovación y cómo la industria láctea debe evolucionar para responder a estos desafíos.