La Gobernación de Antioquia refuerza presencia estatal en Briceño ante problemas de orden público

Briceño, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, mantiene una presencia constante en el municipio de Briceño, norte antioqueño. Esta presencia, según las autoridades, se enfoca en tres grandes sectores, el primero de ellos es la seguridad. Desde 2024, la Gobernación ha enviado cerca de 40 oficios al Ministerio de Defensa, al Ejército y a la Policía, pidiendo acciones urgentes y más capacidades para enfrentar a los grupos criminales que operan en la zona.

Además, ha liderado y acompañado 18 consejos de seguridad donde se analiza constantemente la situación de Briceño. En estos espacios se han tratado temas como: Intimidaciones a funcionarios, amenazas a la población, seguido de desplazamientos forzados y confrontaciones entre grupos armados.

El otro eje que ha priorizado la administración departamental es el relacionado con inversiones para la convivencia. Y es que, gracias a recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se están ejecutando dos proyectos importantes: El primero de ellos es el mejoramiento de la cancha sintética municipal, además de la intervención de la placa polideportiva del sector Divino Niño.

Por último, en derechos humanos, la Gobernación lleva a cabo en Briceño la estrategia Olimpiadas Escolares en Derechos Humanos, que beneficia directamente a 169 estudiantes y 89 docentes.

También: Acompaña al Consejo Municipal de Paz. Brinda asistencia técnica al municipio por ser territorio PDET y ZOMAC y Apoya las rutas de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos.