Comerciantes de Pereira afectados por terremoto recibirían medidas de alivio

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, recorrió las calles de Pereira junto con los presidentes de Fenalco, Jaime Alberto Cabal; Acopi, María Elena Ospina, y Confecámaras, Nicolás Botero-Páramo, para conocer directamente las condiciones de los comerciantes afectados por el terremoto. Durante la visita, escucharon las principales necesidades de empresarios y trabajadores y avanzaron en la coordinación de medidas de apoyo.

Lea también: DIAN suspende trámites en zonas afectadas por el terremoto: ¿qué cambia?

Según el ministro, cerca del 70% del comercio de Pereira está afectado y alrededor del 34% de los establecimientos se encuentra completamente cerrado. La situación representa un impacto que va más allá de los negocios, debido a que muchas familias dependen de los ingresos generados por estos establecimientos.

El Gobierno Nacional y los gremios buscan definir medidas de alivio que permitan atender las necesidades más urgentes y facilitar la recuperación de las actividades productivas. Fenalco, Acopi y Confecámaras ofrecieron sus capacidades para ayudar a identificar los daños, caracterizar a los afectados y orientar las ayudas, con especial atención a los pequeños empresarios que necesitan reconstruir o volver a abrir sus negocios.

Le puede interesar: ¿Se puede recibir la pensión y seguir trabajando en Colombia? Esto dice la norma

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que ya se trabaja en propuestas para concertar con el Gobierno las primeras medidas de apoyo para los comerciantes de las zonas afectadas. El objetivo, además de atender la emergencia económica, es preservar empleos y recuperar el sustento de las familias. El acompañamiento también se extenderá a otros territorios golpeados por el terremoto, incluidos sectores del Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.