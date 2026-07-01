¿Qué ocasiona el hipo? Conozca la explicación científica de la reacción involuntaria y cómo quitarla

Hipo, la reacción involuntaria que afecta a millones de personas | Getty Images / nicoletaionescu

Millones de personas en el mundo se han visto afectadas por el hipo, una de las reacciones involuntarias del cuerpo que suele aparecer de manera inesperada.

Estas reacciones voluntarias son experimentadas por personas después de comer rápido, ingerir bebidas gaseosas o alimentos muy calientes o fríos. Pese a ser común, se desconoce que es lo que lo produce en el organismo y genera ese sonido repetitivo.

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Según el blog de Farmatodo, su origen está en el diafragma, un músculo importante para la respiración y que se encuentra debajo de los pulmones.

La entidad explicó que “cuando sucede el hipo, las cuerdas vocales se cierran, por lo que se produce un particular sonido”. En algunas ocasiones, esta acción involuntaria suele desaparecer en pocos minutos, sin embargo, hay casos en los que puede duras horas e inclusos días, llegando a afectar las actividades diarias de la persona que lo padece.

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¿Cómo y qué produce el hipo?

La mayoría de su origen se relaciona con la forma de consumir los alimentos. Si una persona come demasiado rápido, además de consumir la comida, ingiera una mayor cantidad de aire, ocasionando que el estómago se expanda más de lo normal y se produzca la aparición de contracciones involuntarias que generan el hipo.

De igual manera, las comidas abundantes también son causantes. Si una persona se llena en exceso, el estómago ejerce una mayor presión sobre el diafragma y, en algunos casos, este aumento de presión puede alterar su funcionamiento y desencadenar en los característicos espasmos asociados con esta molestia.

Las bebidas gaseosas también factores que influyen en su aparición. El gas que contienen se acumula en el estómago y hace que se distienda. Debido a esto, algunas personas experimentan hipos minutos más tarde de ingerir bebidas carbonatadas, cerveza o refrescos.

Asimismo, hábitos y situaciones cotidianas como cambios de bruscos de temperaturas al consumir alimentos muy fríos o calientes, fumar, masticar chicle o hablar mientras se comen aumentan la cantidad de aire que entra al aparato digestivo y favorecen a la aparición del hipo. Además, emociones intensas como un ataque de risa o un momento de gran excitación pueden ser causantes.

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¿Cómo quitar el hipo?

A lo largo de la historia, se han conocido diversos remedios caseros para intentar quitar el hipo. Conozca a continuación algunos de ellos:

Beber mucha agua: Ayuda en algunos casos, pero no existe evidencia científica que sirva para todas las personas.

Aguantar la respiración: La teoría señala que esta práctica permite alterar de forma temporal el patrón respiratorio y favorece al diafragma a recuperar su ritmo habitual.

Beber agua lentamente y en pequeños sorbos: Este gesto obliga al cuerpo a regular algunas degluciones de forma seguida, lo que ayudaría a interrumpir el reflejo que genera las contracciones involuntarias.

Respirar dentro de una bolsa: El principal objetivo era modificar la cantidad de dióxido de carbono que se inhala y, con ello, poder influir en el funcionamiento del diafragma.

Asustar a la persona con hipo: Es uno de los más conocidos en la cultura popular y mucho aseguran que funcionan, sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden su eficacia.

Todos estos remedios tienen la creencia popular de que sirve y ha ayudado, en algunos casos, siendo fáciles y sin mayores riesgos, a excepción de respirar en una bolsa, ya que expertos advierten que si la practica no se hace de forma adecuada puede llegar a causar problemas respiratorios o cardiovasculares.

Pese a las creencias populares, los expertos recuerdan que la mayoría de los episodios de hipo desaparecen o se curan por si solos. Ante esto, es difícil saber si algún remedio casero funciono o coincidió con la etapa final de la reacción involuntaria. Sin embargo, si el hipo se prolonga durante varios días, lo mejor es ir con un especialista de la salud.

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