Productores e industria láctea envían 30.000 litros de leche a Quibdó tras terremoto

La ayuda llegó a Quibdó y hace parte de una iniciativa que busca responder a las necesidades de alimentación de las comunidades afectadas por la emergencia. En la entrega participan productores afiliados a la Asociación Nacional de Productores de Leche de Colombia (ANALAC), junto con empresas de la industria láctea y la Cruz Roja.

Le puede interesar: Cruz Roja hará pausa en recepción de ayudas en Bogotá tras movilizar 1.337 toneladas

Los 30.000 litros de leche fueron aportados por productores de distintas regiones del país. La leche cruda será procesada por Alpina para convertirla en leche UHT, un producto de larga duración que facilita su almacenamiento y transporte. La compañía también apoyó el traslado del producto hasta Quibdó.

A esta cadena de solidaridad se sumó Tetra Pak, que aportará los empaques necesarios para conservar y proteger la leche durante su distribución. La Cruz Roja, por su parte, acompaña la entrega directamente en el territorio para facilitar que la ayuda llegue a las comunidades afectadas por el terremoto.

Lea también: La Liga Colombiana Contra el Cáncer reúne ayudas para pacientes afectados por los terremotos

Desde ANALAC destacaron que la respuesta busca mostrar el papel del campo colombiano durante la emergencia y la importancia de garantizar alimentos y nutrición en las etapas posteriores a un desastre. Las empresas participantes también señalaron que la unión de capacidades entre productores, industria y organizaciones humanitarias permite convertir los aportes de cada sector en una ayuda concreta para las familias de Quibdó.