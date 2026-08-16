¿Se puede recibir la pensión y seguir trabajando en Colombia? Esto dice la norma

Llegar a la edad de pensión no siempre significa siempre dejar de trabajar. Para algunas personas, después de obtener la pensión de vejez, la posibilidad de seguir trabajando representa una forma de mantener ingresos, continuar con una actividad profesional o simplemente permanecer activas.

En Colombia, recibir una pensión y trabajar al mismo tiempo sí puede ser posible, pero no en todos los casos se aplican las mismas reglas. La situación cambia según se trate de un empleo en una empresa privada, un trabajo como independiente o una vinculación con el Estado.

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¿Una persona pensionada puede seguir trabajando?

Una persona que ya tiene reconocida su pensión de vejez puede conseguir un empleo en el sector privado y recibir de manera simultánea la mesada pensional y el salario correspondiente a su trabajo.

Es decir, pensionarse no obliga automáticamente a dejar de trabajar. Si decide continuar con una actividad laboral, deberá cumplir las obligaciones de seguridad social que correspondan de acuerdo con el contrato y las características de su empleo.

Hay que hacer una distinción importante ya que una cosa es estar pensionado y otra muy diferente haber llegado a la edad de pensión sin cumplir todavía todos los requisitos.

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Si una persona tiene la edad exigida, pero todavía no cuenta con las semanas necesarias, puede continuar trabajando y cotizando para completar las condiciones requeridas para acceder a la pensión.

¿Hay que seguir cotizando después de pensionarse?

Esta es una de las preguntas que más se hacen quienes planean continuar trabajando después de pensionarse. Una vez la pensión de vejez ha sido reconocida, los aportes que se hagan por una actividad laboral ya no tienen como finalidad conseguir nuevamente esa misma pensión. Sin embargo, seguir trabajando sí puede generar obligaciones frente al sistema de seguridad social.

Por eso, antes de comenzar un nuevo trabajo es importante tener claro qué tipo de vinculación tendrá la persona, cuánto recibirá por su actividad y cuáles son los aportes que debe realizar.

La PILA, además, contempla categorías para identificar a quienes tienen la condición de pensionados y continúan trabajando, ya sea mediante una relación laboral o como independientes.

También puede trabajar por cuenta propia

Tener una pensión tampoco impide que una persona monte un negocio, preste servicios profesionales o desarrolle otra actividad económica por cuenta propia.

Los pensionados pueden continuar trabajando como independientes, aunque sus obligaciones de seguridad social dependerán de la actividad que realicen y de los ingresos que obtengan.

En este punto también es importante diferenciar entre quien ya recibe una pensión y quien todavía está cotizando para conseguirla. En el segundo caso, los aportes pueden ser necesarios para completar los requisitos que exige el sistema.