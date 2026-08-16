Jaime Gilinski donará $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, aseguró que sostuvo una conversación telefónica con el empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, quienes le comunicaron su decisión de realizar una donación de $150.000 millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. El anuncio fue hecho por el mandatario a través de sus redes sociales, donde destacó el aporte de la familia Gilinski.

Según explicó el presidente, los recursos estarán destinados a atender la recuperación de infraestructura educativa y de salud en la capital del Valle del Cauca. Aunque el mandatario no entregó detalles sobre cuáles instituciones serán beneficiadas ni sobre el mecanismo mediante el cual se ejecutará la donación, resaltó el alcance de la decisión en medio de la emergencia que atraviesa el país.

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El jefe de Estado agradeció públicamente a Jaime y Raquel Gilinski por lo que calificó como un gesto de solidaridad con Colombia. “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, señaló el presidente al referirse a la donación anunciada por la familia empresarial.

La noticia se conoce mientras avanzan las acciones de atención y recuperación en las zonas afectadas por la emergencia. La destinación de recursos para hospitales y escuelas de Cali busca contribuir a la recuperación de servicios esenciales para las comunidades y a la reconstrucción de espacios fundamentales para la atención en salud y la educación.