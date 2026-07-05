⁠¿Cuánto debe ganar para que le aprueben un crédito de libranza de $200 millones? Aquí el análisis

Hoy en día acceder a un crédito es mucho más sencillo que hace algunos años. La oferta de las entidades financieras ha aumentado y existen diferentes alternativas de financiación que permiten a miles de personas solicitar préstamos para vivienda, vehículos, estudios o proyectos personales.

Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre quienes están pensando en endeudarse es cuánto deben ganar para que un banco apruebe un crédito de alto valor.

Si su objetivo es solicitar un crédito de libranza por $200 millones, estos son algunos aspectos que debe tener en cuenta.

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¿Qué es un simulador de crédito?

Antes de iniciar la solicitud de un préstamo, la mayoría de los bancos recomienda utilizar los simuladores de crédito disponibles en sus páginas web.

Estas herramientas permiten calcular, de manera aproximada, el valor de las cuotas mensuales, los intereses que se pagarán durante el plazo del crédito y el costo total de la financiación.

Para realizar la simulación solo deberá ingresar tres datos básicos: el monto que desea solicitar, el plazo en el que planea pagarlo y la tasa de interés ofrecida por la entidad financiera.

Con esa información podrá conocer si el crédito se ajusta a su capacidad de pago antes de iniciar el proceso formal.

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¿Cuánto debe ganar para que le aprueben un crédito de libranza de $200 millones?

Aunque cada entidad financiera realiza su propio estudio de riesgo, una persona que desee acceder a un crédito de libranza por $200 millones debería tener ingresos mensuales de entre $6 millones y $10 millones.

El monto exacto dependerá de factores como la tasa de interés, el plazo del préstamo y las obligaciones financieras que ya tenga descontadas de su salario.

La razón es que, por ley, la cuota mensual de un crédito de libranza no puede superar el 50 % del salario neto del trabajador, es decir, el ingreso que recibe después de los descuentos obligatorios de salud y pensión.

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En un escenario promedio del mercado, un préstamo de $200 millones a un plazo de entre cinco y diez años puede generar cuotas mensuales cercanas a los $3 millones o incluso superiores a los $4,5 millones, dependiendo de las condiciones del crédito.

Por esta razón, un trabajador con ingresos cercanos a los $7 millones tendría una mayor posibilidad de cumplir con el límite permitido para este tipo de financiación.

El salario no es el único aspecto que evalúan los bancos. Si el solicitante ya tiene otros créditos de libranza, préstamos o descuentos por nómina, esas obligaciones también serán tenidas en cuenta al momento de calcular su capacidad de endeudamiento.

Además, las entidades financieras suelen exigir estabilidad laboral. En la mayoría de los casos solicitan una antigüedad mínima de seis meses para quienes tienen contrato a término indefinido y de un año para quienes cuentan con contrato a término fijo, aunque estos requisitos pueden variar según las políticas de cada banco.