Accidente de comandante de Policía Valle, Sandra Rodríguez, en Dagua: fue trasladada a un hospital

La comandante de la Policía Valle, general Sandra Liliana Rodríguez, sufrió un accidente de tránsito cuando se movilizaba por la vía que comunica a Cali con el distrito de Buenaventura.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió al llegar al municipio de Dagua, cuando el vehículo policial transitaba por una curva en la que se registraba un derrumbe. Al parecer, el conductor perdió el control y el automotor terminó sobre la vía.

La general Rodríguez viajaba junto a dos uniformados. Los tres fueron trasladados al Hospital de Dagua, donde reciben atención médica y son valorados para establecer su estado de salud.

La comandante se dirigía hacia Buenaventura para adelantar el dispositivo de seguridad previsto por la visita del presidente Abelardo de la Espriella a ese distrito.

Por ahora, las autoridades verifican las condiciones en las que ocurrió el accidente y el estado de salud de los tres ocupantes.