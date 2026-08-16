Transportadores piden plan de choque para recuperar vías afectadas por el sismo.

Los empresarios del transporte terrestre de pasajeros hicieron un llamado para implementar un plan de choque que permita atender los daños en las vías y garantizar la movilidad de las comunidades en las zonas afectadas.

ASOTRANS, ADITT y el Consejo Superior del Transporte señalaron que el impacto de la emergencia no se limita a la infraestructura, pues las dificultades de conexión también están afectando el acceso a servicios básicos y el desarrollo de actividades comerciales.

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Uno de los principales llamados está relacionado con las vías terciarias, que presentan afectaciones y son fundamentales para conectar a distintos municipios. Los gremios plantean concentrar los esfuerzos en los corredores estratégicos, establecer rutas de contingencia y articular el trabajo entre los ministerios de Transporte y Comercio, Invías, la ANI y las autoridades territoriales. La intención es recuperar progresivamente la operación y facilitar la reactivación económica de las zonas afectadas.

Los transportadores también solicitaron revisar las condiciones para recuperar de manera gradual la operación nocturna, siempre que existan garantías de seguridad y transitabilidad. Para el sector, restablecer la movilidad es clave no solo para mantener las rutas de pasajeros, sino también para permitir que regresen las actividades productivas y comerciales y proteger los empleos relacionados con ellas.

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A esto se suma una petición a la Superintendencia de Transporte para establecer medidas excepcionales y temporales que flexibilicen algunas obligaciones administrativas de las empresas ubicadas en las zonas afectadas. Según los gremios, varias compañías sufrieron daños en oficinas y centros de operación, lo que redujo su capacidad tecnológica, operativa y humana para responder a trámites y requerimientos durante la emergencia.

Finalmente, ASOTRANS, ADITT y el Consejo Superior del Transporte propusieron crear una mesa permanente de seguimiento entre las entidades involucradas.