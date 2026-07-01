¿Cómo acceder a los créditos que ofrece el FNA con tasas de interés bajas? Paso a paso. Logo del Fondo Nacional del Ahorro, imagen de referencia de vivienda y dinero Colombia. Fotos: FNA / Getty Images

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una de las entidades que se ha centrado en brindarle a los colombianos varias opciones y líneas de créditos que le faciliten la obtención de su vivienda propia, en ese sentido, trabaja con las tasas de intereses más bajas del mercado en el país.

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Tener las tasas de interés más bajas del mercado permite que más ciudadanos puedan acceder a créditos de vivienda con cuotas más bajas, mayor capacidad de financiamiento y un menor costo total en el tiempo, lo que se traduce en oportunidades reales, estabilidad financiera y mejores condiciones para cumplir el sueño de tener vivienda propia.

¿Qué son las tasas de interés y por qué son clave?

Las tasas de interés son el costo que paga una persona por acceder a un crédito. En el caso de la vivienda, determinan el valor de las cuotas mensuales y el monto total que se paga a lo largo del tiempo. Por eso, contar con las tasas más bajas del mercado significa un alivio directo para el bolsillo de los colombianos, ya que reduce el valor de las cuotas, mejora la capacidad de endeudamiento y facilita el cierre financiero.

Condiciones actuales del crédito FNA:

Actualmente, el FNA ofrece tasas desde aproximadamente el 8,5 % efectivo anual (E.A.), dependiendo del perfil del afiliado, su modalidad de vinculación y su comportamiento financiero, incluyendo variables innovadoras como el pago oportuno de servicios públicos.

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Condiciones clave para la financiación del 100%:

La financiación del 100 % del valor de la vivienda aplica bajo condiciones específicas que facilitan el acceso responsable al crédito:

Aplica para vivienda de interés social (VIS) dentro de los topes establecidos.

Dirigido a primera o única vivienda del afiliado.

El crédito se amortiza en pesos, brindando mayor estabilidad en las cuotas y evitando la exposición a variaciones por indexación.

Facilidades para acceder al crédito

La entidad facilita el acceso al crédito a través de diferentes mecanismos:

Afiliación por traslado de cesantías.

Ahorro Voluntario Contractual (AVC), que permite construir historial y capacidad de pago con aportes flexibles.

Aprobaciones ágiles, que en muchos casos pueden darse en el mismo día durante jornadas y ferias de vivienda.

Paso a paso para acceder a los créditos del FNA:

Acceder a un crédito de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) requiere cumplir con etapas de afiliación, ahorro y validación documental. Todo el proceso toma en promedio entre 80 y 90 días desde la radicación hasta el desembolso.

Paso a paso:

Afiliación: Debe estar afiliado al FNA mediante el traslado de sus cesantías o abriendo una cuenta de Ahorro Voluntario. Capacidad de endeudamiento: Antes de solicitar la afiliación, puede utilizar el simulador de créditos en la plataforma oficial de Crédito hipotecario del Fondo Nacional del Ahorro, para verificar cuál es el monto del préstamo. Documentación: Reúna los documentos básicos como: fotocopia de la cédula, formulario de solicitud diligenciado, certificados de ingresos, y extractos bancarios o desprendibles de nómina. Radicación: Deberá llevar los documentos a un punto de atención del FNA o también puede hacer el trámite en la página de la entidad. Análisis y aprobación: El FNA evaluará su perfil financiero para ofrecerle la viabilidad del crédito. Legalidad y desembolso: Una vez aprobado, se procede con los trámites y el posterior desembolso del dinero.

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