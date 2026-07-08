Ministerio de Transporte aplaza nuevas exigencias para vehículos y motos: ¿qué cambia?

Distancia entre dos vehículos, imagen de referencia - Getty Images / anyaberkut

Transporte

El Ministerio de Transporte aplazó por un año la entrada en vigencia de siete nuevos reglamentos técnicos para carros y motos, relacionados con requisitos de seguridad y fabricación de diferentes componentes del sector automotor.

La decisión, adoptada mediante resolución, modifica los tiempos de aplicación de normas expedidas en 2022 y que aún estaban pendientes de entrar plenamente en vigor.

Entre los cambios aplazados están:

Requisitos para llantas de vehículos y motocicletas.

Sistemas de frenado para carros, remolques y motos.

Vidrios o acristalamientos de seguridad.

Sistemas de retención y cinturones.

Cintas retrorreflectivas usadas en vehículos.

¿Quedan sin regulación?

El aplazamiento no significa que estos elementos queden sin controles técnicos. Durante el nuevo periodo de transición continuarán aplicándose las normas actualmente vigentes para cada producto.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la decisión busca dar más tiempo para culminar estudios técnicos sobre la adopción de estándares internacionales y definir cómo se aplicarán en el país.

Uno de los análisis que continúa en desarrollo está a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y revisa la coexistencia entre las reglamentaciones técnicas de Naciones Unidas (Foro WP.29) y los estándares Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) utilizados en Estados Unidos.

¿Cuándo entrarían en vigencia las nuevas exigencias?

Con la modificación, los siete reglamentos técnicos tendrán nuevos plazos de aplicación entre agosto y octubre de 2027.

Sin embargo, algunos requisitos específicos tendrán fechas diferentes. Por ejemplo, tecnologías asociadas a sistemas avanzados de frenado tendrán implementación prevista entre 2028 y 2030, según el tipo de vehículo y componente.

El Ministerio indicó que el periodo adicional permitirá revisar los resultados técnicos antes de aplicar las nuevas exigencias y mantener la continuidad del proceso regulatorio.