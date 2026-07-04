Subsidio de construcción de vivienda por $122 millones: requisitos y cómo solicitarlo en Colombia

Las personas que ya cuentan con un lote, pero no tienen los recursos suficientes para construir una vivienda, pueden acceder a uno de los subsidios habitacionales de mayor valor disponibles en Colombia. Se trata del subsidio de construcción en sitio propio, un apoyo económico que puede alcanzar hasta los $122,5 millones, dependiendo de la ubicación del predio y del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Este beneficio hace parte de los programas administrados por las cajas de compensación familiar y está dirigido a hogares que buscan levantar una vivienda en un terreno de su propiedad.

¿Quiénes pueden solicitar el subsidio de vivienda de hasta $122 millones?

El programa está dirigido a afiliados a una caja de compensación que cumplan con las condiciones definidas para acceder al subsidio familiar de vivienda.

Uno de los principales requisitos es que los ingresos del grupo familiar no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $7.003.620 durante 2026.

Además, ninguno de los integrantes del hogar podrá ser propietario de otra vivienda ni haber recibido anteriormente un subsidio familiar para adquisición o construcción de vivienda.

La convocatoria también exige que el solicitante haga parte de un hogar conformado por una o más personas, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad que administra el beneficio.

¿Cuánto dinero entrega el subsidio para construir vivienda?

El monto del apoyo económico depende del lugar donde se desarrollará el proyecto.

Para construcciones en suelo urbano, el subsidio puede llegar hasta 18 salarios mínimos, equivalentes a $31.516.290 en 2026.

En el caso de los proyectos ubicados en zonas rurales, el beneficio alcanza hasta 70 salarios mínimos, es decir, $122.563.350, convirtiéndose en uno de los subsidios de vivienda con mayor cobertura económica en el país.

Estos recursos están destinados exclusivamente a la construcción de una vivienda nueva sobre un lote que pertenezca al beneficiario.

¿Qué requisitos debe cumplir el lote?

No solo el solicitante debe cumplir condiciones. El terreno donde se construirá la vivienda también debe reunir varios requisitos técnicos y legales.

El lote debe estar legalizado y ser propiedad del afiliado que presenta la solicitud. Además, debe contar con disponibilidad inmediata de servicios públicos como agua y energía, así como acceso seguro para el desarrollo de la obra.

Otro requisito indispensable es contar con la licencia de construcción vigente antes de presentar la postulación.

En el caso de predios rurales, la normativa establece que no podrán formar parte de parcelaciones destinadas a proyectos de vivienda campestre o condominios vacacionales.

¿Qué documentos se necesitan para pedir el subsidio?

Las personas interesadas deberán presentar la documentación exigida por la caja de compensación donde estén afiliadas.

Entre los documentos requeridos se encuentran el formulario de postulación debidamente diligenciado, las copias de los documentos de identidad de todos los integrantes del hogar y el certificado de tradición y libertad del lote con una vigencia inferior a 60 días.

También será necesario anexar el certificado de preaprobación o aprobación del crédito hipotecario, la certificación expedida por la oficina de planeación municipal sobre el uso del suelo y el documento que acredite la disponibilidad de los servicios públicos.

¿Cómo se solicita el subsidio de construcción en sitio propio?

El trámite debe realizarse directamente ante la caja de compensación familiar a la que pertenezca el trabajador afiliado.

Cada entidad publica el cronograma, los formularios y los requisitos específicos para la recepción de solicitudes, por lo que se recomienda consultar previamente las condiciones antes de iniciar el proceso.

Las cajas de compensación son las encargadas de revisar la documentación, verificar el cumplimiento de los requisitos y realizar la asignación de los subsidios de acuerdo con la disponibilidad de recursos.