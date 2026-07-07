Inflación anual en Colombia escaló al 6,14% en junio de 2026

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en 6,14% al cierre de junio de 2026.

Esta cifra representa un incremento de 1,32 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando la inflación anual fue del 4,82%.

El comportamiento del costo de vida durante el último año estuvo impulsado principalmente por las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad y gas, así como por Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En el informe del DANE se establece que las divisiones de gasto que presentaron los mayores incrementos fueron: Restaurantes y hoteles (9,59%): Fue la división con la mayor variación anual. Dentro de este grupo, destacaron las subidas en bebidas calientes (10,76%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa (9,75%).

Por su parte, salud (8,39%): Se posicionó como la segunda división con mayor aumento. Los incrementos más notables se dieron en las consultas médicas particulares, tanto generales (10,90%) como con especialistas (9,51%).

Entre tanto, educación: también mostró una presión al alza considerable con una variación anual del 7,57%.

En términos de contribución al índice total, las subclases que más presionaron el indicador anual al alza fueron las comidas en establecimientos de servicio a la mesa (0,74 puntos porcentuales), el arriendo imputado (0,62 p.p.) y el transporte urbano (0,51 p.p.).

Por el contrario, algunos rubros ofrecieron un respiro a los consumidores. La división de Prendas de vestir y calzado registró la menor variación anual con un 2,98%.

En junio, la variación mensual del IPC fue 0,39%, frente a mayo de 2026. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 0,67%, siendo esta la mayor variación mensual. En junio de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: cebolla (13,18%), tomate de árbol (12,20%) y papas (9,85%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: plátanos (-8,35%), yuca para consumo en el hogar (-1,74%) y legumbres secas (-1,51%).

Para el cierre del primer semestre del año, la inflación alcanzó el 4.77%. Los analistas del mercado estiman que la inflación mantendrá una clara tendencia al alza lo que va a obligar al Banco de la República a aumentar la tasa de interés de intervención.