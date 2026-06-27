¿Cuál sería el rival de Colombia en 16vos de final del Mundial 2026? Así quedó la tabla del Grupo L / Getty Images

¡Se define el rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026! Este sábado 27 de junio se llevó a cabo la tercera y última fecha correspondiente al Grupo L, zona de donde saldrá el rival del cuadro nacional. Inglaterra se midió con Panamá en Nueva Jersey, mientras que Croacia jugó frente a Ghana.

REVIVA ACÁ LA EMOCIONANTE DEFINICIÓN DEL GRUPO L EN EL MUNDIAL 2026

Panamá 0-2 Inglaterra

Inglaterra se quedó con el primer lugar del Grupo L, luego de vencer sin mayores problemas a Panamá por 2-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Aunque fue una primera parte sumamente igualada, que incluso terminó con empate a cero, durante el complemento le bastaron apenas cinco minutos al cuadro europeo para sellar la victoria. Jude Bellingham aprovechó un saque de esquina para abrir la cuenta sobre los 62′ y Harry Kane sentenció la historia al 67′.

Croacia 2-1 Ghana

En simultáneo, Croacia y Ghana se jugaron un verdadero partidazo por el segundo lugar del grupo. Las emociones en el Lincoln Financial Field de Filadelfia comenzaron al 31′, cuando Petar Sučić soltó un soberbio remate de media distancia que se ajustó al palo.

El susto para los croatas llegó en el complemento, lueg de que Derrick Luckassen aprovechara un balón aéreo para emparejar la historia. Si bien la acción tuvo que ser revisada en el VAR, el tanto fue convalidado. Y cuando parecía que todo terminaba en tablas, Nikola Vlašić con un certero cabezazo le dio el triunfo y el segundo lugar del Grupo L.

Tabla de posiciones del Grupo L en el Mundial 2026

Pos. Selección Puntos Dif. 1. Inglaterra 7 +4 2. Croacia 6 0 3. Ghana 4 0 4. Panamá 0 -4

¿Cuál sería el rival de Colombia en 16vos de final del Mundial 2026?

En caso de que la Selección Colombia termine como líder del Grupo K, es decir derrotando o empatando con Portugal en Miami, se medirá en dieciseisavos de final con Ghana.

De lo contrario, en caso de caer con los lusos y terminar segundo en el Grupo K, tendrá que enfrentar a Croacia, así como lo hizo en los duelos amistosos previo al Mundial.