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11 jun 2026 Actualizado 00:45

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Así llega Colombia en el ranking FIFA a su debut en el Mundial 2026: ¿En qué puesto está?

Este ranking, a la fecha, cuenta ya con los últimos partidos que se jugaron, por lo que Colombia sumó puntos luego de haber derrotado en los amistosos previos al certamen a los combinados nacionales de Costa Rica y Jordania.

Logos de la FIFA y logo del Mundial 2026. Al frente, jugadores de la Selección Colombia. Fotos: Getty Images.

Logos de la FIFA y logo del Mundial 2026. Al frente, jugadores de la Selección Colombia. Fotos: Getty Images.

Logos de la FIFA y logo del Mundial 2026. Al frente, jugadores de la Selección Colombia. Fotos: Getty Images.
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Este jueves, 11 de junio, llega la hora cero y arrancará la tan esperada Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El juego inaugural será entre una de las selecciones anfitrionas, México, que se verá las caras contra el combinado nacional de Sudáfrica, partido que, entre otras cosas, se repetirá, pues ambos equipos también fueron los encargados de abrir el Mundial del 2010, y en la misma fecha.

Lea más: Así es el calendario completo del Mundial 2026: día de la final y partidos de la Selección Colombia

Este partido será a las 2:00 de la tarde, hora Colombia, y se jugará en el mítico estadio Azteca, de la ciudad de México.

Ahora, cada una de las 48 selecciones que disputarán el certamen intercontinental están clasificadas dentro del ranking de la FIFA, en donde por puntaje se mide el mejor combinado nacional del mundo que, actualmente, es Argentina, seguida por España y Francia, respectivamente.

¿Cómo llega ubicado Colombia en el ranking FIFA a su debut en el Mundial 2026?

Así, la Selección Colombia no es la excepción y en Caracol Radio le contamos como llegan ranqueados los dirigidos por el director técnico Néstor Lorenzo previo a su debut en el Mundial.

Cabe aclarar que este ranking, a la fecha, cuenta ya con los últimos partidos que se jugaron, por lo que Colombia sumó puntos luego de haber derrotado en los amistosos previos al certamen a los combinados nacionales de Costa Rica y Jordania; sin embargo, la última publicación fue el 1 de abril.

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De esta forma, la ‘Tricolor’ llega al Mundial 2026 ocupando la casilla 13 del ranking, estando por encima, incluso, de selecciones potencias en el fútbol como Uruguay, En materia sudamericana, Colombia es la tercera que aparece en el listado, solo detrás de Argentina y Brasil.

El cuadro cafetero ocupa la decimotercera posición con 1698.35 puntos, pero cabe recordar que la ventana de clasificación mundial se encuentra en estado abierta, por lo que hay puntos en verificación tras los amistosos.

Adicionalmente, los partidos del Mundial 2026 también suman a esta clasificación, por lo que una participación colombiana destaca podría ayudar a que el conjunto escale posiciones.

Estos son los tres partidos de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026: ¿cuándo debuta?

Finalmente, la Selección Colombia se medirá en su fase de grupos en un total de tres partidos.

La ‘Tricolor’ ocupa el grupo K del certamen y estos serán los partidos que disputará:

Lea también: Inauguración Mundial 2026: A qué hora es, artistas que se presentan, equipos que juegan y más

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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