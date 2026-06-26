Caso UNGRD: Martha Peralta cambia de abogado tras indagatoria en la Corte Suprema: (Crédito: Senado) / Oficinas de la UNGRD: (Crédito: Colprensa).

La senadora Marta Peralta anunció un cambio en su equipo de defensa luego de rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La diligencia estuvo acompañada por el abogado Henry Montes, quien hasta ahora ejercía su representación jurídica. Sin embargo, el equipo de la congresista confirmó que el profesional fue desvinculado por decisión del despacho de la senadora y no por una renuncia del abogado.

Según explicó la defensa, la salida de Montes responde a un cambio en la estrategia jurídica que será implementada en adelante. En los próximos días se conocerán las decisiones sobre quién asumirá la representación legal de Peralta dentro del proceso.

El caso también estuvo marcado por un episodio polémico durante las actuaciones judiciales, luego de que la magistrada Cristina Lombana ordenara una detención preventiva en la Dijín mientras avanzaban las diligencias correspondientes.