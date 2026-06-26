Operación contra el ELN en Arauca dejó dos muertos, seis capturados y un menor recuperado

En combates contra la comisión Ernesto Che Guevara del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía, reportaron la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos integrantes de esa estructura, la captura de seis más y la recuperación de un menor de edad.

La operación se registró en la vereda Alto San Joaquín, zona rural de Saravena, Arauca. El menor recuperado quedó bajo protección de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

De acuerdo con información de inteligencia militar, los integrantes de esta comisión serían responsables de acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en Fortul y Saravena. Además, según el Ejército, venían planeando acciones desde antes de los recientes comicios electorales para afectar la seguridad y alterar el orden público en esa zona del departamento.

Durante la operación fueron incautadas cinco armas largas, tres armas cortas, 908 cartuchos de diferentes calibres, 23 proveedores, material de intendencia y elementos de análisis de inteligencia.